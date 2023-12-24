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Міста заполонили камери, у соцмережах "нишпорки" — Федоров про боротьбу окупантів зі спротивом

24 грудня 2023 05:43
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Окупація України - міста заполонили камери, у соцмережах "нишпорки" — Федоров про боротьбу окупантів зі спротивом
Міський глава Мелітополя Іван Федоров. Фото: Стопкор
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області російські окупанти збільшили кількість камер зовнішнього спостереження високої роздільної здатності. Так вони можуть розпізнавати обличчя та автомобільні номери українців. Окрім того, посилено роботу з відстежування противників РФ у соцмережах.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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За його словами, це робиться з метою вистежування противників "руского міру".

"А завдяки примусовій паспортизації в Бердянську особиста інформація мешканців в руках ворога. Загарбники залякують мелітопольців створенням нібито "нейромережі" для виявлення власників анонімних ТГ-каналів, зазначаючи, що нейромережа може виявляти автора повідомлення та інші його дії", — повідомив Федоров.

Він додав, що таким чином окупанти демонструють, що не можуть впоратися зі спротивом у свій бік.

"Цими "заявами" окупанти ще раз підтверджують, що не можуть подолати спротив на ТОТ. І ще більше обмежують права свободи слова та думки. Але "руському міру" ці істини невідомі. Тож ще раз наголошую: будьте вкрай обережні в окупації! Задача кожного українця там — вижити. А з ворогом розберемось разом з ЗСУ", — резюмував мер.

Нагадаємо, росіяни готуються прокласти залізницю, яка зʼєднає тимчасово окуповані території з Росією.

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