Тимчасово окупований Мелітополь. Фото: росЗМІ

Тимчасово окупований Мелітополь страждає від постійних обшуків та фільтрацій. До того ж, росіяни продовжують акти вандалізму та крадіжки майна жителів.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Росіяни продовжують проводити обшуки в домівках у мешканців Мелітополя. Однак тепер методи окупантів стали ще жорсткішими.

"Для обшуків та фільтраційних заходів вони знайшли спеціалістів, які намагаються прочитати міміку для того, щоб розуміти, хто що приховує під час цих обшуків", — розповів Іван Федоров.

До того ж, у місті процвітають вандалізм та крадіжки. Росіяни масово грабують місцевих.

"Просто відбирають автівки, домівки — і це на сьогодні повально ми бачимо на тимчасово окупованій території", — повідомив мер міста.

Нагадаємо, росіяни готуються прокласти залізницю, яка зʼєднає тимчасово окуповані території з Росією.