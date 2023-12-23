Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Мелитополе продолжаются массовые обыски и вандализм, — мэр Федоров arrow

В Мелитополе продолжаются массовые обыски и вандализм, — мэр Федоров

23 декабря 2023 22:58
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
В Мелитополе продолжаются массовые обыски и вандализм, — мэр Федоров
Временно оккупированный Мелитополь. Фото: росСМИ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Временно оккупированный Мелитополь страдает из-за постоянных обысков и фильтраций. К тому же, россияне продолжают акты вандализма и кражи имущества жителей.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Читайте также:

Фильтрации и вандализм в Мелитополе

Россияне продолжают проводить обыски в домах у жителей Мелитополя. Однако теперь методы оккупантов ужесточились.

"Для обысков и фильтрационных мер они нашли специалистов, которые пытаются прочесть мимику для того, чтобы понимать, кто что скрывает во время этих обысков", — рассказал Иван Федоров.

К тому же, в городе процветают вандализм и воровство. Россияне массово грабят местных жителей.

"Просто отбирают автомобили, дома — и это на сегодняшний день повально мы видим на временно оккупированной территории", — сообщил мэр города.

Напомним, россияне готовятся проложить железную дорогу, которая соединит временно оккупированные территории с Россией.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме