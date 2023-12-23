В Мелитополе продолжаются массовые обыски и вандализм, — мэр Федоров

Временно оккупированный Мелитополь. Фото: росСМИ

Временно оккупированный Мелитополь страдает из-за постоянных обысков и фильтраций. К тому же, россияне продолжают акты вандализма и кражи имущества жителей.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Читайте также:

Фильтрации и вандализм в Мелитополе

Россияне продолжают проводить обыски в домах у жителей Мелитополя. Однако теперь методы оккупантов ужесточились.

"Для обысков и фильтрационных мер они нашли специалистов, которые пытаются прочесть мимику для того, чтобы понимать, кто что скрывает во время этих обысков", — рассказал Иван Федоров.

К тому же, в городе процветают вандализм и воровство. Россияне массово грабят местных жителей.

"Просто отбирают автомобили, дома — и это на сегодняшний день повально мы видим на временно оккупированной территории", — сообщил мэр города.

Напомним, россияне готовятся проложить железную дорогу, которая соединит временно оккупированные территории с Россией.