Росіяни возили боєприпаси — партизани підірвали потяг окупантів у Мелітополі

Сильний вибух на відкритому просторі. Ілюстративне фото: УНІАН

Українські партизани Руху Опору успішно підірвали потяг росіян в Мелітополі 15 грудня. Як відомо, поїздом окупанти щодня возили боєприпаси й паливо з Криму до Мелітополя та Дніпрорудного.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Партизани задали перцю окупантам у Мелітополі

У Центрі розповіли, що на зворотному шляху потягом вивозили з тимчасово окупованих територій руду, зерно та пошкоджену техніку. Однак завдяки партизанам цей маршрут був останнім.

Місце успішної операції партизанів зі знищення потяга в Мелітополі

"У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено залізницю та теплотяг з вагонами. Сам вибух стався о 8-ій ранку прямо під носом російських ФСБшників. Наразі окупанти оточили місце вибуху, обшукують прилеглу місцевість", — йдеться в повідомленні.

Тим часом окупаційна адміністрація приховує диверсію, а росіяни шукають партизан. До пошуку залучені працівники ФСБ, зрадники з поліції, кінологи з собаками та експерти кримінальної лабораторії.

"Зауважимо, що за 2023 рік це вже одинадцята успішна диверсія на залізниці. Попередній потяг Рух Опору успішно підірвав 13 жовтня. Нинішня ж диверсія є далеко не останньою, адже в російській логістичній моделі саме залізниця відіграє ключову роль", — додали підпільники.

Нагадаємо, що українські партизани здійснили несподівану та ефективну атаку на окупантів на в'їзді до окупованого Мелітополя. Внаслідок обстрілу було ліквідовано кілька окупантів, а військова техніка ворога вийшла з ладу.