Росіяни возили боєприпаси — партизани підірвали потяг окупантів у Мелітополі
Українські партизани Руху Опору успішно підірвали потяг росіян в Мелітополі 15 грудня. Як відомо, поїздом окупанти щодня возили боєприпаси й паливо з Криму до Мелітополя та Дніпрорудного.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
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У Центрі розповіли, що на зворотному шляху потягом вивозили з тимчасово окупованих територій руду, зерно та пошкоджену техніку. Однак завдяки партизанам цей маршрут був останнім.
"У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено залізницю та теплотяг з вагонами. Сам вибух стався о 8-ій ранку прямо під носом російських ФСБшників. Наразі окупанти оточили місце вибуху, обшукують прилеглу місцевість", — йдеться в повідомленні.
Тим часом окупаційна адміністрація приховує диверсію, а росіяни шукають партизан. До пошуку залучені працівники ФСБ, зрадники з поліції, кінологи з собаками та експерти кримінальної лабораторії.
"Зауважимо, що за 2023 рік це вже одинадцята успішна диверсія на залізниці. Попередній потяг Рух Опору успішно підірвав 13 жовтня. Нинішня ж диверсія є далеко не останньою, адже в російській логістичній моделі саме залізниця відіграє ключову роль", — додали підпільники.
Нагадаємо, що українські партизани здійснили несподівану та ефективну атаку на окупантів на в'їзді до окупованого Мелітополя. Внаслідок обстрілу було ліквідовано кілька окупантів, а військова техніка ворога вийшла з ладу.
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