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Россияне возили боеприпасы — партизаны взорвали поезд оккупантов в Мелитополе

16 декабря 2023 02:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россияне возили боеприпасы — партизаны взорвали поезд оккупантов в Мелитополе
Сильный взрыв на открытом пространстве. Иллюстративное фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинские партизаны Руху Опору успешно взорвали поезд россиян в Мелитополе 15 декабря. Как известно, поездом оккупанты ежедневно возили боеприпасы и топливо из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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В Центре рассказали, что на обратном пути поездом вывозили с временно оккупированных территорий руду, зерно и поврежденную технику. Однако благодаря партизанам этот маршрут был последним.

Место успешной операции партизан по уничтожению поезда в Мелитополе
Место успешной операции партизан по уничтожению поезда в Мелитополе

"В результате контролируемого взрыва была повреждена железная дорога и тепловоз с вагонами. Сам взрыв произошел в 8 утра прямо под носом российских ФСБшников. В настоящее время оккупанты оцепили место взрыва, обыскивают прилегающую местность", — говорится в сообщении.

Тем временем оккупационная администрация скрывает диверсию, а россияне ищут партизан. К поиску привлечены работники ФСБ, предатели полиции, кинологи с собаками и эксперты криминальной лаборатории.

"Заметим, что за 2023 год это уже одиннадцатая успешная диверсия на железной дороге. Предыдущий поезд Рух Опору успешно подорвал 13 октября. Нынешняя же диверсия далеко не последняя, ведь в российской логистической модели именно железная дорога играет ключевую роль", — добавили подпольщики.

Напомним, что украинские партизаны совершили неожиданную и эффективную атаку на оккупантов на въезде в оккупированный Мелитополь. В результате обстрела было ликвидировано несколько оккупантов, а военная техника врага вышла из строя.

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