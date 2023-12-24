Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Города заполонили камеры, в соцсетях "рыски" — Федоров о борьбе оккупантов с сопротивлением arrow

Города заполонили камеры, в соцсетях "рыски" — Федоров о борьбе оккупантов с сопротивлением

24 декабря 2023 05:43
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Оккупация Украины - города заполонили камеры, в соцсетях "рыски" - Федоров о борьбе оккупантов с сопротивлением
Городской глава Мелитополя Иван Федоров. Фото: Стопкор
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области российские оккупанты увеличили количество камер внешнего наблюдения высокого разрешения. Так они могут узнавать лица и автомобильные номера украинцев. Кроме того, усилена работа по отслеживанию противников РФ в соцсетях.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Читайте также:

Что происходит на ТОТ

"Благодаря принудительной паспортизации в Бердянске личная информация жителей в руках врага. Захватчики запугивают мелитопольцев созданием якобы "нейросети" для обнаружения владельцев анонимных ТГ-каналов, отмечая, что нейросеть может обнаруживать автора сообщения и другие его действия", — сообщил Федоров.

Он добавил, что таким образом оккупанты демонстрируют, что не могут справиться с сопротивлением в свою сторону.

"Этими "заявлениями" оккупанты еще раз подтверждают, что не могут преодолеть сопротивление на ТОТ. И еще больше ограничивают права свободы слова и мысли. Но "русскому миру" эти истины неизвестны. Так что еще раз подчеркиваю: будьте крайне осторожны в оккупации! Задача каждого украинца там — выжить. А с врагом разберемся вместе с ВСУ", — резюмировал мэр.

Напомним, россияне готовятся проложить железную дорогу, которая соединит временно оккупированные территории с Россией.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме