Оккупация Украины - города заполонили камеры, в соцсетях "рыски" - Федоров о борьбе оккупантов с сопротивлением

Городской глава Мелитополя Иван Федоров. Фото: Стопкор

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области российские оккупанты увеличили количество камер внешнего наблюдения высокого разрешения. Так они могут узнавать лица и автомобильные номера украинцев. Кроме того, усилена работа по отслеживанию противников РФ в соцсетях.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Что происходит на ТОТ

"Благодаря принудительной паспортизации в Бердянске личная информация жителей в руках врага. Захватчики запугивают мелитопольцев созданием якобы "нейросети" для обнаружения владельцев анонимных ТГ-каналов, отмечая, что нейросеть может обнаруживать автора сообщения и другие его действия", — сообщил Федоров.

Он добавил, что таким образом оккупанты демонстрируют, что не могут справиться с сопротивлением в свою сторону.

"Этими "заявлениями" оккупанты еще раз подтверждают, что не могут преодолеть сопротивление на ТОТ. И еще больше ограничивают права свободы слова и мысли. Но "русскому миру" эти истины неизвестны. Так что еще раз подчеркиваю: будьте крайне осторожны в оккупации! Задача каждого украинца там — выжить. А с врагом разберемся вместе с ВСУ", — резюмировал мэр.

Напомним, россияне готовятся проложить железную дорогу, которая соединит временно оккупированные территории с Россией.