До конца года захватчики хотят максимально интегрировать оккупированные территории к РФ

Российские оккупанты в Мариуполе. Фото: росСМИ

Российские захватчики хотят максимально интегрировать временно оккупированные территории юга и востока Украины в единую систему политического и правового поля РФ. Сделать это планируют до конца 2023 года.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Целью России является завершение формирования территориальных и федеральных органов так называемой исполнительной власти. Оккупационные администрации будут продолжать следовать указаниям Кремля, в частности о предоставлении гражданства страны-агрессора.

В Центре национального сопротивления отметили, что в настоящее время наблюдаются значительные проблемы россиян с набором квалифицированного кадрового состава из-за отсутствия нужного количества коллаборантов.

"Центр национального сопротивления напоминает всем коллаборантам и тем, кто намерен помогать врагу, что сотрудничая с оккупационными властями ты будешь ликвидирован или осужден в соответствии с действующим законодательством Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России подтвердили, что намеренно используют химическое оружие против украинских военных. Это очевидное нарушение Конвенции о запрете химического оружия, участником которой является РФ.

Также мы писали, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области российские оккупанты увеличили количество камер внешнего наблюдения высокого разрешения. Так они могут узнавать лица и автомобильные номера украинцев. Кроме того, усилена работа по отслеживанию противников РФ в соцсетях.