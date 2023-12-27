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Россияне обустраивают госпитали в школах и сельских домах на оккупированных территориях

27 декабря 2023 16:09
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Россияне обустраивают госпитали в школах и сельских домах на оккупированных территориях
Российские военные. Фото: Russian Defence Ministry
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Российские оккупационные войска обустраивают госпитали в зданиях школ и сельских домах культуры. Кроме того, они держат там технику и оружие, несмотря на то, что рядом находятся дома гражданского населения.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

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"На временно-оккупированных территориях юга зафиксированы случаи создания госпиталей в сельских домах культуры и учебных заведениях, которые не действуют из-за полномасштабного вторжения кремля. Обслуживают оккупантов завезенные врачи и "волонтеры" из РФ", — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления уточнили, что в этих же госпиталях, школах и сельских домах культуры хранят военную технику, несмотря на то, что — это гражданские объекты, которые расположены в непосредственной близости к жилым помещениям.

"Центр национального сопротивления призывает и дальше передавать информацию о размещении техники и личного состава врага на ТОТ. Анонимность обращений гарантирована", — подчеркнули в Центре нацсопротивления.

Напомним, российские оккупанты предпринимают шаги для укрепления так называемых правоохранительных подразделений путем жителей временно захваченных территорий на юге Украины. В Запорожье россияне проводили кампанию по набору людей в Росгвардию.

Мы также сообщали, что российские захватчики хотят максимально интегрировать временно оккупированные территории юга и востока Украины в единую систему политического и правового поля РФ. Сделать это планируется до конца 2023 года.

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