Жители ВОТ планируют устроить митинг против гауляйтеров, — Федоров

Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: УНИАН

Жители временно оккупированных территорий планируют устроить митинг против гауляйтеров. Оккупанты заставляют "национализировать" жилье даже тех людей, которые вынужденно получили паспорт РФ.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Митинг против гауляйтеров

По словам Федорова, гауляйтеры на временно оккупированных территориях активно забирают частную собственность у гражданских.

"А чтобы отобрать наверняка, придумали семь кругов ада: чтобы сохранить право собственности на жилье, надо не просто оформить "куриный" билет, но и лично явиться в комендатуру и подать кучу документов", — рассказал он.

В результате таких действий оккупантов жители Мелитополя и Бердянска хотят выйти на митинг против гауляйтеров Балицкого и Сауленко. Вероятно, протест состоится уже завтра, 29 декабря.

Напомним, Служба безопасности задержала коллаборантку, которая во время оккупации Херсона "сдавала" украинских патриотов за отказ "голосовать" на псевдовыборах. Ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также мы писали, что на территории Луганской области российские оккупанты готовятся к проведению "выборов", которые должны состояться в марте. При этом уже запущен целый механизм мер, которые обеспечат врагу нужный результат.