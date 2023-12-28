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Жители ВОТ планируют устроить митинг против гауляйтеров, — Федоров

28 декабря 2023 12:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Жители ВОТ планируют устроить митинг против гауляйтеров, — Федоров
Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: УНИАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Жители временно оккупированных территорий планируют устроить митинг против гауляйтеров. Оккупанты заставляют "национализировать" жилье даже тех людей, которые вынужденно получили паспорт РФ.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Митинг против гауляйтеров

По словам Федорова, гауляйтеры на временно оккупированных территориях активно забирают частную собственность у гражданских.

"А чтобы отобрать наверняка, придумали семь кругов ада: чтобы сохранить право собственности на жилье, надо не просто оформить "куриный" билет, но и лично явиться в комендатуру и подать кучу документов", — рассказал он.

В результате таких действий оккупантов жители Мелитополя и Бердянска хотят выйти на митинг против гауляйтеров Балицкого и Сауленко. Вероятно, протест состоится уже завтра, 29 декабря.

Напомним, Служба безопасности задержала коллаборантку, которая во время оккупации Херсона "сдавала" украинских патриотов за отказ "голосовать" на псевдовыборах. Ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также мы писали, что на территории Луганской области российские оккупанты готовятся к проведению "выборов", которые должны состояться в марте. При этом уже запущен целый механизм мер, которые обеспечат врагу нужный результат.

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