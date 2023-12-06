Ми не хочемо залежати від партнерів — Зеленський звернувся до оборонних концернів світу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський звернувся до провідних світових оборонних концернів із закликом про співпрацю. Він наголосив, що Україна не збирається бути залежною від дружніх країн-партнерів.

Про це він заявив під час свого звернення до учасників конференції оборонних індустрій DFNC1: US Edition, яка проходить у Вашингтоні.

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Арсенал свободи

"Україна не прагне тільки залежати від партнерів — Україна прагне й реально може стати донором безпеки для всіх наших сусідів, коли зможе гарантувати захист собі. Ми справді це можемо. Абсолютно реально", — резюмує він.

Глава держави наголосив про запрошення до оборонних концернів США співпрацювати з Україною. Каже: спільними зусиллями буде створено новий і потужний "арсенал свободи", який "буде надійним помічником для всіх вільних націй світу".

"Ми можемо робити разом значно більше, ніж будь-хто з нас поодинці. Тож працюймо й надалі разом. Заради більшої могутності свободи. Наша команда якраз у Вашингтоні й представить конкретні перспективи та можливості", — зазначив президент.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із Днем Збройних Сил України. Глава держави нагородив військових званням "Герой України", бойовими прапорами, стрічками почесної відзнаки та присвоїв почесні найменування військовим з'єднанням.

Також сьогодні, у день Святого Миколая, він відвідав "Охматдит", аби провідати поранених дітей. Зокрема, президент зустрівся з дитиною, яку перша в Україні пройшла успішну протезацію.