Мы не хотим зависеть от партнеров — Зеленский обратился к оборонным концернам мира

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к ведущим мировым оборонным концернам с призывом о сотрудничестве. Он подчеркнул, что Украина не собирается быть зависимой от дружественных стран-партнеров.

Об этом он заявил во время своего обращения к участникам проходящей в Вашингтоне конференции оборонных индустрий DFNC1: US Edition.

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Арсенал свободы

"Украина не стремится только зависеть от партнеров — Украина стремится и реально может стать донором безопасности для всех наших соседей, когда сможет гарантировать защиту себе. Мы действительно это можем. Абсолютно реально", — резюмирует он.

Глава государства заявил о приглашении оборонных концернов США сотрудничать с Украиной. Говорит: совместными усилиями будет создан новый и мощный "арсенал свободы", который будет надежным помощником для всех свободных наций мира.

"Мы можем делать вместе гораздо больше, чем кто-либо из нас в одиночку. Поэтому будем работать и дальше вместе. Ради большего могущества свободы. Наша команда как раз в Вашингтоне и представит конкретные перспективы и возможности", — отметил президент.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины. Глава государства наградил воинским званием "Герой Украины", боевыми флагами, лентами почетного знака отличия и присвоил почетные наименования военным соединениям.

Также сегодня, в день Святого Николая, он посетил "Охматдет", чтобы навестить раненых детей. В частности, президент встретился с ребенком, который первым в Украине прошел успешную протезацию.