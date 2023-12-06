Мы не хотим зависеть от партнеров — Зеленский обратился к оборонным концернам мира
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к ведущим мировым оборонным концернам с призывом о сотрудничестве. Он подчеркнул, что Украина не собирается быть зависимой от дружественных стран-партнеров.
Об этом он заявил во время своего обращения к участникам проходящей в Вашингтоне конференции оборонных индустрий DFNC1: US Edition.
Арсенал свободы
"Украина не стремится только зависеть от партнеров — Украина стремится и реально может стать донором безопасности для всех наших соседей, когда сможет гарантировать защиту себе. Мы действительно это можем. Абсолютно реально", — резюмирует он.
Глава государства заявил о приглашении оборонных концернов США сотрудничать с Украиной. Говорит: совместными усилиями будет создан новый и мощный "арсенал свободы", который будет надежным помощником для всех свободных наций мира.
"Мы можем делать вместе гораздо больше, чем кто-либо из нас в одиночку. Поэтому будем работать и дальше вместе. Ради большего могущества свободы. Наша команда как раз в Вашингтоне и представит конкретные перспективы и возможности", — отметил президент.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины. Глава государства наградил воинским званием "Герой Украины", боевыми флагами, лентами почетного знака отличия и присвоил почетные наименования военным соединениям.
Также сегодня, в день Святого Николая, он посетил "Охматдет", чтобы навестить раненых детей. В частности, президент встретился с ребенком, который первым в Украине прошел успешную протезацию.
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