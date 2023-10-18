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МіГ-31 патрулюватимуть повітряний простір над Чорним морем, — Путін

18 жовтня 2023 13:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
МіГ-31 патрулюватимуть повітряний простір над Чорним морем
Міг-31 у небі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Кремлівський диктатор повідомив, що російська авіація посилить патрулювання над Чорним морем. Йдеться про надзвукові винищувачі МіГ-31.

Про це Володимир Путін розповів під час пресконференції у Китаї.

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"Військово-морські сили РФ починають патрулювання повітряного простору над Чорним морем. Йдеться про надзвукові літаки, які є носіями ракет "Кинжал"", — сказав диктатор.

Що відомо про надзвуковий літак

Це радянський висотний винищувач-перехоплювач дальнього радіуса дії.

МіГ-31 — двомісний і надзвуковий літак, розроблений у 1970-х роках окремим конструкторським бюро №155 (сьогодні це Відкрите акціонерне товариство Російська літакобудівна корпорація МіГ).

Цей винищувач конструювали за схемою літака МіГ-25, але з двомісним екіпажем — льотчик і штурман-оператор.

Спершу МіГ-31 розробляли для перехоплення авіаційних крилатих ракет, і кілька років полки МіГ-31 мали статус спецназу у складі ППО.

Сьогодні винищувач призначений для перехоплення і знищення повітряних цілей на малих, середніх і великих висотах. Літак може працювати в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов.

Нагадаємо, президент країни-агресора Путін вважає, що в Україні замислюються над переговорним процесом. При цьому він зазначив, що цього недостатньо.

Також ми писали, що станом на 18 жовтня ворог продовжує розосереджувати свій флот у Чорному морі. Наразі більшість кораблів була переміщена у порт Новоросійська, проте частина залишилася у Криму, яка й виходить на бойові чергування. 

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