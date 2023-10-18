МіГ-31 патрулюватимуть повітряний простір над Чорним морем, — Путін
Кремлівський диктатор повідомив, що російська авіація посилить патрулювання над Чорним морем. Йдеться про надзвукові винищувачі МіГ-31.
Про це Володимир Путін розповів під час пресконференції у Китаї.
"Військово-морські сили РФ починають патрулювання повітряного простору над Чорним морем. Йдеться про надзвукові літаки, які є носіями ракет "Кинжал"", — сказав диктатор.
Що відомо про надзвуковий літак
Це радянський висотний винищувач-перехоплювач дальнього радіуса дії.
МіГ-31 — двомісний і надзвуковий літак, розроблений у 1970-х роках окремим конструкторським бюро №155 (сьогодні це Відкрите акціонерне товариство Російська літакобудівна корпорація МіГ).
Цей винищувач конструювали за схемою літака МіГ-25, але з двомісним екіпажем — льотчик і штурман-оператор.
Спершу МіГ-31 розробляли для перехоплення авіаційних крилатих ракет, і кілька років полки МіГ-31 мали статус спецназу у складі ППО.
Сьогодні винищувач призначений для перехоплення і знищення повітряних цілей на малих, середніх і великих висотах. Літак може працювати в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов.
Нагадаємо, президент країни-агресора Путін вважає, що в Україні замислюються над переговорним процесом. При цьому він зазначив, що цього недостатньо.
Також ми писали, що станом на 18 жовтня ворог продовжує розосереджувати свій флот у Чорному морі. Наразі більшість кораблів була переміщена у порт Новоросійська, проте частина залишилася у Криму, яка й виходить на бойові чергування.
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