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МиГ-31 будут патрулировать воздушное пространство над Черным морем, — Путин

18 октября 2023 13:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
МиГ-31 будут патрулировать воздушное пространство над Черным морем
Миг-31 в небе. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Кремлевский диктатор сообщил, что российская авиация усилит патрулирование Черного моря. Речь идет о сверхзвуковых истребителях МиГ-31.

Об этом Владимир Путин рассказал во время пресс-конференции в Китае.

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"Военно-морские силы РФ начинают патрулирование воздушного пространства над Черным морем. Речь идет о сверхзвуковых самолетах, которые являются носителями ракет "Кинжал"", — сказал диктатор.

Что известно о сверхзвуковом самолете

Это советский высотный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия.

МиГ-31 – двухместный и сверхзвуковой самолет, разработанный в 1970-х годах отдельным конструкторским бюро №155 (сегодня это Открытое акционерное общество Российская самолетостроительная корпорация МиГ).

Этот истребитель был конструирован по схеме самолета МиГ-25, но с двухместным экипажем — летчик и штурман-оператор.

Сначала МиГ-31 разрабатывали для перехвата авиационных крылатых ракет и несколько лет полки МиГ-31 имели статус спецназа в составе ПВО.

Сегодня истребитель предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых, средних и больших высотах. Самолет может работать в любое время суток и в любых погодных условиях.

Напомним, президент страны-агрессора Путин считает, что в Украине задумываются над переговорным процессом. При этом он отметил, что этого недостаточно.

Также мы писали, что на 18 октября враг продолжает рассредоточивать свой флот в Черном море. Пока большинство кораблей было перемещено в порт Новороссийска, однако часть осталась в Крыму, которая и выходит на боевые дежурства.

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