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Міноборони РФ вкотре бідкається через атаку БпЛА на Крим

10 листопада 2023 07:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Міноборони РФ вкотре бідкається через атаку БпЛА на Крим
Вибухи вночі в місті. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російське міністерство оборони черговий раз звинувачує Україну в атаці на тимчасово окупований Крим сьогодні вночі, 10 листопада. Зокрема, росіяни повідомляють про збиті БпЛА.

Про це Міноборони РФ повідомляє в Telegram.

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Так, у Міністерстві оборони Росії заявили, що сили ППО нібито працювали вночі по безпілотниках. До того ж атака нібито була наслідком спроб "київського режиму" завдати удару по території РФ, маючи на увазі й український Крим.

"Черговими силами ППО два українські безпілотні літальні апарати перехоплені над територією Республіки Крим", — йдеться в повідомленні.

Також у відомстві заявляють, що нібито ще один безпілотник було знищено над Тульською областю.

Про прильоти на анексованому українському півострові російське Міноборони не повідомляє на противагу рясній інформації з місцевих ЗМІ.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Міноборони РФ
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Міноборони РФ

Нагадаємо, що сьогодні зранку, 10 листопада, лунали вибухи в Феодосії та Чорноморському. За даними пабліків, там попередньо є ураження.

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