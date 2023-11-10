Міноборони РФ вкотре бідкається через атаку БпЛА на Крим
Російське міністерство оборони черговий раз звинувачує Україну в атаці на тимчасово окупований Крим сьогодні вночі, 10 листопада. Зокрема, росіяни повідомляють про збиті БпЛА.
Про це Міноборони РФ повідомляє в Telegram.
Атака на Крим в ніч проти 10 листопада
Так, у Міністерстві оборони Росії заявили, що сили ППО нібито працювали вночі по безпілотниках. До того ж атака нібито була наслідком спроб "київського режиму" завдати удару по території РФ, маючи на увазі й український Крим.
"Черговими силами ППО два українські безпілотні літальні апарати перехоплені над територією Республіки Крим", — йдеться в повідомленні.
Також у відомстві заявляють, що нібито ще один безпілотник було знищено над Тульською областю.
Про прильоти на анексованому українському півострові російське Міноборони не повідомляє на противагу рясній інформації з місцевих ЗМІ.
Нагадаємо, що сьогодні зранку, 10 листопада, лунали вибухи в Феодосії та Чорноморському. За даними пабліків, там попередньо є ураження.
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