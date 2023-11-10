Міноборони РФ вкотре бідкається через атаку БпЛА на Крим

Вибухи вночі в місті. Фото: росЗМІ

Російське міністерство оборони черговий раз звинувачує Україну в атаці на тимчасово окупований Крим сьогодні вночі, 10 листопада. Зокрема, росіяни повідомляють про збиті БпЛА.

Про це Міноборони РФ повідомляє в Telegram.

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Так, у Міністерстві оборони Росії заявили, що сили ППО нібито працювали вночі по безпілотниках. До того ж атака нібито була наслідком спроб "київського режиму" завдати удару по території РФ, маючи на увазі й український Крим.

"Черговими силами ППО два українські безпілотні літальні апарати перехоплені над територією Республіки Крим", — йдеться в повідомленні.

Також у відомстві заявляють, що нібито ще один безпілотник було знищено над Тульською областю.

Про прильоти на анексованому українському півострові російське Міноборони не повідомляє на противагу рясній інформації з місцевих ЗМІ.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Міноборони РФ

Нагадаємо, що сьогодні зранку, 10 листопада, лунали вибухи в Феодосії та Чорноморському. За даними пабліків, там попередньо є ураження.