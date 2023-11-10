Минобороны РФ в очередной раз жалуется из-за атаки БпЛА на Крым

Взрывы ночью в городе. Фото: росСМИ

Российское министерство обороны в очередной раз обвиняет Украину в атаке на временно оккупированный Крым сегодня ночью, 10 ноября. В частности, россияне сообщают о сбитых БпЛА.

Об этом Минобороны РФ сообщает в Telegram.

Читайте также:

Атака на Крым в ночь на 10 ноября

Так, в Министерстве обороны России заявили, что силы ПВО якобы работали ночью по беспилотникам. К тому же атака якобы является следствием попыток "киевского режима" нанести удар по территории РФ, имея в виду и украинский Крым.

"Очередными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Республики Крым", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве заявляют, что якобы еще один беспилотник был уничтожен над Тульской областью.

О прилетах на аннексированном украинском полуострове российское Минобороны не сообщает в противовес обильной информации из местных СМИ.

Скриншот сообщения с телеграмм-канала Минобороны РФ

Напомним, что сегодня утром, 10 ноября, раздавались взрывы в Феодосии и Черноморском. По данным пабликов, там предварительно есть поражение.