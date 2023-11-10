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Минобороны РФ в очередной раз жалуется из-за атаки БпЛА на Крым

10 ноября 2023 07:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Минобороны РФ в очередной раз жалуется из-за атаки БпЛА на Крым
Взрывы ночью в городе. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российское министерство обороны в очередной раз обвиняет Украину в атаке на временно оккупированный Крым сегодня ночью, 10 ноября. В частности, россияне сообщают о сбитых БпЛА.

Об этом Минобороны РФ сообщает в Telegram.

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Так, в Министерстве обороны России заявили, что силы ПВО якобы работали ночью по беспилотникам. К тому же атака якобы является следствием попыток "киевского режима" нанести удар по территории РФ, имея в виду и украинский Крым.

"Очередными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Республики Крым", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве заявляют, что якобы еще один беспилотник был уничтожен над Тульской областью.

О прилетах на аннексированном украинском полуострове российское Минобороны не сообщает в противовес обильной информации из местных СМИ.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Минобороны РФ
Скриншот сообщения с телеграмм-канала Минобороны РФ

Напомним, что сегодня утром, 10 ноября, раздавались взрывы в Феодосии и Черноморском. По данным пабликов, там предварительно есть поражение.

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