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Міноборони Росії зганьбилося кадрами підготовки танків до оборони в Курській області

10 серпня 2024 13:57
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Міноборони Росії зганьбилося через відео з танками під Курськом
Російський танк Т-62 під Курськом. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Російські танкісти почали займати бойові позиції в районі Курська в рамках підготовки до можливого штурму міста. Щоправда, на кожній бойовій машині гарматні дула були у чохлах. 

Кадри показало Міністерство оборони Росії у суботу, 10 серпня. 

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В рамках чергового акту піар-кампанії, яка має продемонструвати зусилля для захисту Курської області, військове відомство країни-агресора знову зганьбилося. На опублікованих кадрах добре видно, що на дуло танків, які знімали в цьому ролику, одягнули захисний чохол.

міноборони рф курська область
Танк Т-62 з заткнутим дулом. Джерело: скриншот з відео Міноборони РФ

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