Міноборони Росії зганьбилося через відео з танками під Курськом

Міноборони Росії зганьбилося кадрами підготовки танків до оборони в Курській області
10 серпня 2024 13:57
Російський танк Т-62 під Курськом. Фото: скриншот
Російські танкісти почали займати бойові позиції в районі Курська в рамках підготовки до можливого штурму міста. Щоправда, на кожній бойовій машині гарматні дула були у чохлах.
Кадри показало Міністерство оборони Росії у суботу, 10 серпня.
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В рамках чергового акту піар-кампанії, яка має продемонструвати зусилля для захисту Курської області, військове відомство країни-агресора знову зганьбилося. На опублікованих кадрах добре видно, що на дуло танків, які знімали в цьому ролику, одягнули захисний чохол.
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