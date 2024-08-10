Міноборони Росії зганьбилося через відео з танками під Курськом

Російський танк Т-62 під Курськом. Фото: скриншот

Російські танкісти почали займати бойові позиції в районі Курська в рамках підготовки до можливого штурму міста. Щоправда, на кожній бойовій машині гарматні дула були у чохлах.

Кадри показало Міністерство оборони Росії у суботу, 10 серпня.

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В рамках чергового акту піар-кампанії, яка має продемонструвати зусилля для захисту Курської області, військове відомство країни-агресора знову зганьбилося. На опублікованих кадрах добре видно, що на дуло танків, які знімали в цьому ролику, одягнули захисний чохол.