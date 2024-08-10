Минобороны России опозорилось из-за видео с танками под Курском

Минобороны России опозорилось кадрами подготовки танков к обороне в Курской области
10 августа 2024 13:57
Российский танк Т-62 под Курском. Фото: скриншот
Российские танкисты начали занимать боевые позиции в районе Курска в рамках подготовки к возможному штурму города. Правда, на каждой боевой машине пушечные дула были в чехлах.
Кадры показало Министерство обороны России в субботу, 10 августа.
Читайте также:
Минобороны России опозорилось видео с танками под Курском
В рамках очередного акта пиар-кампании, которая должна продемонстрировать усилия по защите Курской области, военное ведомство страны-агрессора вновь опозорилось. На опубликованных кадрах хорошо видно, что на дуло снимавшихся в этом ролике танков, надели защитный чехол.
Читайте Новини.LIVE!