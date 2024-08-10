Минобороны России опозорилось из-за видео с танками под Курском

Российский танк Т-62 под Курском. Фото: скриншот

Российские танкисты начали занимать боевые позиции в районе Курска в рамках подготовки к возможному штурму города. Правда, на каждой боевой машине пушечные дула были в чехлах.

Кадры показало Министерство обороны России в субботу, 10 августа.

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В рамках очередного акта пиар-кампании, которая должна продемонстрировать усилия по защите Курской области, военное ведомство страны-агрессора вновь опозорилось. На опубликованных кадрах хорошо видно, что на дуло снимавшихся в этом ролике танков, надели защитный чехол.