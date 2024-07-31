Война в Украине — пограничники показали, как уничтожили российские танки

Российский танк в прицеле украинского дрона. Фото: скриншот

Украинские пограничники продолжают сдерживать российских захватчиков на Харьковском направлении. В частности, они эффективно "минусируют" боевую технику оккупантов.

Видео эффективной работы украинских воинов опубликовали на Telegram-странице ГПСУ в среду, 31 июля

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"Разбили два танка и легковушку: дроны пограничников подразделения Quick Death охотятся за вражеской техникой на Харьковском направлении", — говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как украинские дроны преследуют российские танки и легковушку на разных участках Харьковского направления. Впрочем, эффективная работа пограничников не оставила врагам никакого шанса спастись.

Ранее мы сообщали, что военные пограничной бригады "Помста" отразили дерзкий штурм россиян на Бахмутском направлении. Кроме того, воины уничтожили не только пехоту противника, но и его технику, включая танки и БТР с помощью FPV-дрона.

А на Волчанском направлении украинский дрон попал точно по оккупантам. У города пограничники остановили российскую технику и показали видео боя.

Кроме того, недавно ВСУ уничтожили российскую гордость — танк "Прорыв" за 4,5 млн долларов. После точного удара бойцов 72 бригады танк превратился в металлолом.

Также мы писали, что бойцы "Азова" уничтожили позиции оккупантов и вражескую пехоту и показали видео.