Війна в Україні — прикордонники показали, як знищили російські танки

Російський танк у прицілі українського дрона. Фото: скриншот

Українські прикордонники продовжують стримувати російських загарбників на Харківському напрямку. Зокрема, вони ефективно "мінусують" бойову техніку окупантів.

Відео ефективної роботи українських воїнів оприлюднили на Telegram-сторінці ДПСУ у середу, 31 липня

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Прикордонники знищили ворожі танки

"Розбили два танки та легковик: дрони прикордонників підрозділу Quick Death полюють на ворожу техніку на Харківському напрямку", — говориться у повідомленні.

На відео можна побачити, як українські дрони переслідують російські танки та легковик на різних ділянках Харківського напрямку. Втім, ефективна робота прикордонників не лишила ворогам жодного шансу врятуватися.

Раніше ми повідомляли, що військові прикордонної бригади "Помста" відбили зухвалий штурм росіян на Бахмутському напрямку. Крім того, воїни знищили не лише піхоту противника, але і його техніку, включно з танками та БТР за допомогою FPV-дрона.

А на Вовчанському напрямку український дрон влучив точно по окупантах. Біля міста прикордонники зупинили російську техніку та показали відео бою.

Крім того, нещодавно ЗСУ знищили російську гордість — танк "Прорив" за 4,5 млн доларів. Після влучного удару бійців 72-ї бригади танк перетворився на брухт.

Також ми писали, що бійці "Азову" знищили позиції окупантів і ворожу піхоту та показали відео.