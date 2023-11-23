Міноборони суттєво скоротило терміни на постачання зброї до ЗСУ

Ранкове шикування біля Міноборони України. Фото: пресслужба Міноборони

Міністерство оборони України прискорило постачання нових зразків зброї до війська. За новою процедурою постачання зброї та техніки скоротиться до 20 днів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

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Пришвидшення стало можливим завдяки змінам, які були внесені на засіданні Кабміну 21 листопада.

"Очікується, що внаслідок цих змін процес постачання нових зразків озброєння та військової техніки скоротиться до 20 днів, хоча цей термін може змінюватися залежно від якості та повноти наданих виробником матеріалів", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, вилучено одну з найтриваліших бюрократичних перепон — видання наказу про допуск до експлуатації, яке зазвичай тривало близько місяця.

"Випробування нових зразків зброї та перевірка їхніх бойових характеристик відбуватиметься безпосередньо на полі бою. В разі успішних результатів ніяких додаткових випробувань більше не потрібно", — повідомили в Міноборони.

Крім того, зміни також торкнуться дронів цивільного або ж подвійного призначення, які можна переобладнати для виконання бойових завдань.

"Відтепер держзамовник може закуповувати такі БпЛА, навіть якщо вони не були допущені до експлуатації та кодифіковані як предмет постачання", — наголосили в Міноборони.

Раніше для того, щоб зброя чи техніка потрапила до ЗСУ, виробники долали процедуру, яка складалася із шести етапів і могла затягуватися на кілька місяців.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров назвав зброю, яка змінила ситуацію на фронті. Це він зробив під час виступу на відкритті 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України.