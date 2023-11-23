Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Міноборони суттєво скоротило терміни на постачання зброї до ЗСУ arrow

Міноборони суттєво скоротило терміни на постачання зброї до ЗСУ

23 листопада 2023 15:16
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Міноборони суттєво скоротило терміни на постачання зброї до ЗСУ
Ранкове шикування біля Міноборони України. Фото: пресслужба Міноборони
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Міністерство оборони України прискорило постачання нових зразків зброї до війська. За новою процедурою постачання зброї та техніки скоротиться до 20 днів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Читайте також:

Що змінилося та чому терміни постачання нового озброєння значно скоротилися

Пришвидшення стало можливим завдяки змінам, які були внесені на засіданні Кабміну 21 листопада.

"Очікується, що внаслідок цих змін процес постачання нових зразків озброєння та військової техніки скоротиться до 20 днів, хоча цей термін може змінюватися залежно від якості та повноти наданих виробником матеріалів", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, вилучено одну з найтриваліших бюрократичних перепон — видання наказу про допуск до експлуатації, яке зазвичай тривало близько місяця.

"Випробування нових зразків зброї та перевірка їхніх бойових характеристик відбуватиметься безпосередньо на полі бою. В разі успішних результатів ніяких додаткових випробувань більше не потрібно", — повідомили в Міноборони.

Крім того, зміни також торкнуться дронів цивільного або ж подвійного призначення, які можна переобладнати для виконання бойових завдань.

"Відтепер держзамовник може закуповувати такі БпЛА, навіть якщо вони не були допущені до експлуатації та кодифіковані як предмет постачання", — наголосили в Міноборони.

Раніше для того, щоб зброя чи техніка потрапила до ЗСУ, виробники долали процедуру, яка складалася із шести етапів і могла затягуватися на кілька місяців.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров назвав зброю, яка змінила ситуацію на фронті. Це він зробив під час виступу на відкритті 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Біль, смерть та сльози: Бадоєв показав чутливе кіно про вторгнення РФ - 80x80

Біль, смерть та сльози: Бадоєв показав чутливе кіно про вторгнення РФ

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

18:20 В Одеській області з'явиться нова траса — деталі

Актуальне по темі