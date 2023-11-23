Минобороны существенно сократило сроки на поставку оружия в ВСУ

Утреннее построение возле Минобороны Украины. Фото: пресс-служба Минобороны

Министерство обороны Украины ускорило поставки новых образцов оружия в армию. По новой процедуре поставки оружия и техники сократятся до 20 дней.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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Ускорение стало возможным благодаря изменениям, внесенным на заседании Кабмина 21 ноября.

"Ожидается, что в результате этих изменений процесс поставки новых образцов вооружения и военной техники сократится до 20 дней, хотя этот срок может изменяться в зависимости от качества и полноты предоставленных производителем материалов", — говорится в сообщении.

В частности, изъята одна из самых длительных бюрократических процедур — издание приказа о допуске к эксплуатации, которое обычно занимало около месяца.

"Испытание новых образцов оружия и проверка их боевых характеристик будет происходить непосредственно на поле боя. В случае успешных результатов никаких дополнительных испытаний больше не требуется", — сообщили в Минобороны.

Кроме этого, изменения также коснутся дронов гражданского или двойного назначения, которые можно переоборудовать для выполнения боевых задач.

"Отныне госзаказчик может закупать такие БплА, даже если они не были допущены к эксплуатации и кодифицированы как предмет поставки", — отметили в Минобороны.

Ранее для того, чтобы оружие или техника попали в ВСУ, производители преодолевали процедуру, которая состояла из шести этапов и могла затягиваться на несколько месяцев.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров назвал оружие, изменившее ситуацию на фронте. Это он сделал во время выступления на открытии 17-й встречи Контактной группы по обороне Украины.