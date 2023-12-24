Міноборони України позбувається людей зі старими практиками — Умєров про закупівлі

Міністр Оборони України Рустем Умєров. Фото: УП

Міністерство оборони України позбувається людей зі старими практиками. Як альтернатива, запускаються окремі агенції із закупівель озброєнь та нелетальних товарів.

Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю "Суспільному".

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Що змінюється у сфері закупівель Міноборони

"Ми вичавлюємо всіх цих людей зі старими практиками. І ви будете багато чути речей, які ми робимо, будете чути багато звинувачень на нашу адресу, тому що вичавлюємо цих людей", — сказав він.

Умєров додав, що у відомстві створили Департамент закупівельної політики. Мета — розробити відповідну політику та запустити окремі агенції з летальних і нелетальних закупівель.

"Перехідний період там є, і в ньому будуть питання, як відбуваються або зміни особового складу, або зміни керівників і командувачів. Тобто те, що як спадок у мене залишилось, або коли я його отримав — дуже багато питань. І ці питання ми змінюємо в закупках. Головне що ми не боїмося брати відповідальність, дивитися на натівський стандарти, залучати наших американських та європейських партнерів, щоб вони нам допомагали", — сказав міністр.

За його словами, таким чином буде видно, як і від кого Україна отримує міжнародну технічну допомогу.

"Ми теж запропонували що будемо дуже відкритими до певного контуру, щоб вони також передивилися наші прямі контракти, які з ким укладені, за скільки і таке інше. Щоб вони допомогли відбудувати внутрішній ризик менеджмент, комплаєнс і процедури. На жаль, закупки постійно були політизовані. Дуже багато старих практик, які не відповідають сьогоденню і вони повинні змінюватися. Тобто ми зробили багато, але недостатньо. І найбільш ризиковане те, що перехідний період, ще не закінчився", — зазначив посадовець.

Умєров підкреслив, що у Міноборони замінили майже всіх заступників міністра, залишивши тільки одного, який відповідає за військовий компонент, а не за закупівлі.

"Ми перезавантаження на верхньому рівні зробили. І зараз це вже відповідальність моїх нових заступників, щоб перезавантажити всю вертикаль. Тобто горизонтальне перезавантаження ми вже зробили. Зараз найближчими тижнями-місяцями їхнє завдання буде перезавантажити ці вертикалі. І вони вже почали робити це. Я вважаю, що вони роблять це повільно. Це повинно бути швидко, чітко, безкомпромісно", — наголосив глава оборонного відомства.

Нагадаємо, внутрішній аудит Міноборони виявив за останній квартал фінансових порушень більш як на 10 мільярдів. До дисциплінарної та матеріальної відповідальності притягнуто більше ніж 300 осіб.

Також ми писали, що Міністерство оборони України вилучає частину сухпайків, поставлених у 2022 році, що зберігаються на складах Збройних сил. У частині наборів пошкоджено пакування, попри те, що термін придатності продуктів ще не минув.