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Умєров пояснив, як Міноборони контролюватиме закупівлі для армії

18 грудня 2023 17:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Умєров пояснив, як Міноборони контролюватиме закупівлі для армії
Міністр Оборони України Рустем Умєров. Фото: УП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Міністерстві оборони України планують розпочати контроль над закупівлями для української армії. Для того, аби уникнути нечесних закупівель, створили агенцію "Державний оператор тилу".

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час презентації відкриття агенції.

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Закупівлі для армії

Міністр наголосив, що Україна має позбутися старих радянських олігархічних та шкурних підходів до державних коштів.

"Наші воїни щодня своїм життям доводять, що наша країна змінилась. Ми, міністерство, маємо діями та результатами довести, що ми змінили цю радянщину. Україна чітко й однозначно задекларувала свій рух до вступу у Північноатлантичний альянс, тому важливо щоб ці процеси були взаємосумісні з принципами НАТО", — сказав Умєров.

Він пояснив, що у країнах НАТО за прямими та таємними угодами закуповують лише унікальні військові розробки, аби не дати ворогу "використати проти нас нашу ж зброю".

А решту усього необхідного закуповують на конкурентних умовах через систему тендерів, які перебувають під системним контролем.

Оборонний міністр зазначив, що в Україні тепер працюватиме аналогічна схема, а для цього змінили принципи та повноваження в закупівлях, які існували в Міноборони.

Як це працюватиме

"Нова кількарівнева система з розподілу функцій, міністерству лишилось написання і контроль правил, а закупівлею буде займатися агенції, які сформовані з професіоналів. За свої фахові послуги ці люди отримуватимуть виправлений і прозорий відсоток від замовлень", — розповів він.

За словами Умєрова, на першому рівні працюватиме Департамент політики закупівель, що відповідатиме за формування політики закупівель, координацію фіндіяльності та розробку нормативно-правових актів.

Вже далі закупівлями усього окрім озброєння і військової техніки займатиметься агенція закупівель у сфері оборони.

"Зараз підприємство вже розпочало контрактування всіх оборонних договорів. Всі учасники ринку мають довіряти новій системі, мають отримати однакові правила чітко знаючи, що ніхто не зможе їх обійти", — додав він.

Нагадаємо, що внутрішній аудит Міноборони виявив за останній квартал фінансових порушень більш як на 10 мільярдів. До дисциплінарної та матеріальної відповідальності притягнуто більше ніж 300 осіб.  

Також ми писали, що Міністерство оборони України вилучає частину сухпайків, поставлених у 2022 році, що зберігаються на складах Збройних сил. У частині наборів пошкоджене пакування попри те, що термін придатності продуктів ще не вийшов. 

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