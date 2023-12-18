Умеров объяснил, как Минобороны будет контролировать закупки для армии

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: УП

В Министерстве обороны Украины планируется начать контроль над закупками для украинской армии. Для того чтобы избежать нечестных закупок, создали агентство "Державний оператор тилу".

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров во время презентации открытия агентства.

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Закупки для армии

Министр подчеркнул, что Украина должна избавиться от старых советских олигархических и шкурных подходов к государственным средствам.

"Наши воины каждый день своей жизнью доказывают, что наша страна изменилась. Мы, министерство, должны действиями и результатами доказать, что изменили эту советщину. Украина четко и однозначно задекларировала свое движение к вступлению в Североатлантический альянс, поэтому важно, чтобы эти процессы были взаимосовместимы с принципами НАТО", — сказал Умеров.

Он объяснил, что в странах НАТО по прямым и тайным соглашениям закупают только уникальные военные разработки, чтобы не дать врагу "использовать против нас наше оружие".

А остальное необходимое закупают на конкурентных условиях через систему тендеров, которые находятся под системным контролем.

Оборонный министр отметил, что в Украине будет теперь работать аналогичная схема, а для этого изменили принципы и полномочия в закупках, которые существовали в Минобороны.

Как это будет работать

"Новая несколькоуровневая система по распределению функций, министерству осталось написание и контроль правил, а закупкой будут заниматься агентства, сформированные из профессионалов. За свои профессиональные услуги эти люди будут получать исправленный и прозрачный процент от заказов", — рассказал он.

По словам Умерова, на первом уровне будет работать Департамент политики закупок, отвечающий за формирование политики закупок, координацию финдеятельности и разработку нормативно-правовых актов.

Уже дальше закупками всего, кроме вооружения и военной техники, будет заниматься агентство закупок в сфере обороны.

"Сейчас предприятие уже приступило к контрактовке всех оборонных договоров. Все участники рынка должны доверять новой системе, должны получить одинаковые правила, четко зная, что никто не сможет их обойти", — добавил он.

Напомним, что внутренний аудит Минобороны выявил за последний квартал финансовых нарушений более 10 миллиардов. К дисциплинарной и материальной ответственности привлечены более 300 человек.

Также мы писали, что Министерство обороны Украины изымает часть сухпайков, поставленных в 2022 году, хранящихся на складах Вооруженных сил. В части наборов повреждена упаковка, несмотря на то, что срок годности продуктов еще не истек.