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Минобороны Украины избавляется от людей со старыми практиками — Умеров о закупках

24 декабря 2023 04:38
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Минобороны Украины избавляется от людей со старыми практиками — Умеров о закупках
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: УП
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Министерство обороны Украины лишается людей со старыми практиками. В качестве альтернативы запускаются отдельные агентства по закупкам вооружений и нелетальных товаров.

Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров в интервью "Суспільному".

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"Мы выжимаем всех этих людей со старыми практиками. И вы будете много слышать вещей, которые мы делаем, будете слышать много обвинений в наш адрес, потому что выжимаем этих людей", — сказал он.

Умеров добавил, что в ведомстве был создан Департамент закупочной политики. Цель — разработать соответствующую политику и запустить отдельные агентства по летальным и нелетальным закупкам.

"Переходный период там есть, и в нем будут вопросы, как происходят либо смены личного состава, либо смены руководителей и командующих. То есть то, что как наследство у меня осталось, или когда я его получил — очень много вопросов. И эти вопросы мы меняем в закупках. Главное, что мы не боимся брать ответственность, смотреть на натовские стандарты, привлекать наших американских и европейских партнеров, чтобы они нам помогали", — сказал министр.

По его словам, таким образом, будет видно, как и от кого Украина получает международную техническую помощь.

"Мы тоже предложили, что будем очень открытыми к определенному контуру, чтобы они также пересмотрели наши прямые контракты, которые с кем заключены, за сколько и так далее. Чтобы они помогли отстроить внутренний риск менеджмент, комплаенс и процедуры. К сожалению, закупки постоянно были политизированы. Очень много старых практик, которые не соответствуют настоящему и они должны меняться. То есть мы сделали много, но недостаточно. И наиболее рискованно то, что переходный период еще не закончился", — отметил чиновник.

Умеров подчеркнул, что в Минобороны заменили почти всех заместителей министра, оставив только одного, отвечающего за военный компонент, а не за закупки.

"Мы перезагрузку на верхнем уровне сделали. И сейчас это уже ответственность моих новых заместителей, чтобы перезагрузить всю вертикаль. То есть горизонтальную перезагрузку мы уже сделали. Сейчас в ближайшие недели-месяцы их задача будет перезагрузить эти вертикали. И они уже начали делать это. Я считаю, что они делают это медленно. Это должно быть быстро, четко, бескомпромиссно", — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Напомним, внутренний аудит Минобороны выявил за последний квартал финансовых нарушений более чем на 10 миллиардов. К дисциплинарной и материальной ответственности привлечены более 300 человек.

Также мы писали, что Министерство обороны Украины изымает часть сухпайков, поставленных в 2022 году, хранящихся на складах Вооруженных сил. В части наборов повреждена упаковка, несмотря на то, что срок годности продуктов еще не истек.

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