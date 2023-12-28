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Міноборони України розраховує отримати додаткову ППО від Франції

28 грудня 2023 17:03
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Міноборони України розраховує отримати додаткову ППО від Франції
Міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню та міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Міністерство Збройних сил Франції
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Україна та Франція нарощують співпрацю у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Зокрема, Україна розраховує отримати від Франції додаткові системи ППО для знищення російських балістичних ракет.

Про це заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

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"Нам необхідні додаткові зенітні керовані ракети та засоби радіолокаційної розвідки, у першу чергу для виявлення та знищення ворожих балістичних ракет", — сказав Гаврилюк під час зустрічі із делегацією Сенату Франції.

За словами Івана Гаврилюка, у рамках діяльності коаліції Міноборони розраховує на додаткове постачання сучасних систем ППО та ракет до них.

Він також заявив, що Україна зацікавлена у підготовці українських військових пілотів на території Франції — зокрема у збільшенні місць підготовки технічного та допоміжного персоналу для обслуговування літаків західного типу.

Скриншот. Telegram Міністерства оборони України

Раніше, Іван Гаврилюк заявив, що у 2023 році Україна у шість разів більше використовувала зброї власного виробництва, ніж у попередньому році. Особливо збільшилась частка використання дронів українського виробництва.

Крім того, ми повідомляли, що французька самохідна артилерійська установка Caesar отримає нову систему управління вогнем з штучним інтелектом. Ця військова техніка зможе скоротити використання боєприпасів та збільшити ураження цілей на 30%. Україна зможе отримати такий тип озброєння у майбутньому.

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