Україна цьогоріч у шість разів збільшила використання власної зброї, — генерал Гаврилюк

Заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк. Фото: АрміяInform

У 2023 році Україна у шість разів більше використовувала зброї власного виробництва, ніж у попередньому році. Особливо збільшилась частка використання дронів українського виробництва.

Про це в інтерв'ю АрміяInform розповів заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

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Від 24 лютого 2022 року Міністерство оборони України прийняло на озброєння та допустило до експлуатації у Збройних Силах України понад 400 зразків ОВТ (озброєння та військової техніки), більш ніж 250 з них — українського виробництва.

У 2022 році було прийнято на озброєння та допущено до експлуатації 34 зразки ОВТ вітчизняного виробництва. У 2023 році прийнято на озброєння та допущено до експлуатації у ЗСУ понад 200 зразків ОВТ вітчизняного виробництва. Таким чином вітчизняного озброєння в українській армії стало у шість разів більше.

"У відсотковому відношенні серед них, зокрема: безпілотні авіаційні комплекси — 29%, бронетехніка — 7%, РЕБ — 6%, наземні роботизовані системи — 3%", — зазначив Гаврилюк.

Дрон українського виробництва "Лелека". Фото: АрміяInform

За словами Гаврилюка надважливу роль у збільшення кількості нової техніки та озброєння у війську відіграло рішення Кабміну, яке спростило процедуру допуску до експлуатації запропонованих розробниками нових зразків ОВТ. До цього процес допуску до експлуатації нових зразків ОВТ тривав декілька місяців, сьогодні — це декілька тижнів.

Зокрема, за останні чотири тижні, профільні комісії розглянули матеріали для допуску до експлуатації у ЗСУ понад чотирьох десятків українських розробок: нових зразків БпАК типу FPV, серед яких є унікальні комплекси БПЛА з програмним забезпеченням, побудованим на алгоритмах штучного інтелекту, "окопний" РЕБ та боєприпаси до БПЛА різних типів — багатоцільові, осколково-фугасні, комбінованої та кумулятивно-осколкової дії.

Заступник Міністра оборони України повідомив, що серед пріоритетних завдань, які поставлені вітчизняним виробникам, зокрема — розробка новітніх засобів РЕБ тактичного рівня, для надійного захисту особового складу та бойової техніки наших підрозділів в умовах масового використання ворогом на полі бою FPV-дронів.

Вітчизняні розробки РЕБ. Фото: АрміяInform

Крім того, нещодавно був допущений до експлуатації комплекс РЕБ, який використовується для боротьби з усіма типами ворожих БПЛА, здатний подавляти сигнали управління, передачі даних супутникової навігації GPS, ГЛОНАСС, Galileo і Beidou, а також створювати множину фальшивих сигналів. Комплекс має пасивну систему виявлення та пеленгації безпілотників.

Генерал Гаврилюк згадав і про стрілецьку зброю, зокрема, різні модифікації вітчизняної автоматичної гвинтівки UAR-15, і про техніку для інженерних підрозділів. Адже українські інженери вдосконалили конструкцію радянського мінного трала КМТ-7, тому тепер він не лише витримує більшу кількість підривів, аніж попередній аналог, але й виробляють його в Україні з вітчизняної сировини.

Гвинтівка UAR-15. Фото: АрміяInform

"Однією з інноваційних розробок вітчизняних виробників, яка суттєво посилить спроможності інженерних підрозділів, є напівнавісний мінний трал до бойових броньованих машин на автомобільному шасі. Наразі трал успішно пройшов випробування та очікує кодифікації. Слід зауважити, що його виробництво здійснюється виключно з українських комплектуючих", — сказав генерал Гаврилюк.

Насамкінець заступник міністра оборони згадав про іноземні зразки ОВТ, адже Україна отримує в межах матеріально-технічної допомоги від іноземних партнерів танки, артилерію калібрів 155 та 105 мм, РСЗВ, міномети, ПТРК тощо.

"З тих зразків, що часто згадуються і які відіграють визначну роль у протистоянні російським окупантам, це реактивні системи залпового вогню HIMARS, MLRS, засоби ППО — NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, 155-мм самохідні гармати, гаубиці VZ.77 DANA, Zuzana-2, САУ Archer, Caesar, танки Challenger 2 та Leopard 1 A5", — наголосив Гаврилюк.

Він також уточнив, що у січні 2024 року розпочне роботу нова міжнародна коаліція підтримки України — артилерійська.

Нагадаємо з 1 листопада Міністерство оборони України суттєво скоротило терміни постачання техніки та зброї в ЗСУ. На період воєнного стану спрощується процес випробувань.

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