Украина в этом году в шесть раз увеличила использование собственного оружия, — генерал Гаврилюк

Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. Фото: АрмияInform

В 2023 году Украина в шесть раз больше использовала оружие собственного производства, чем в прошлом году. Особенно увеличилась доля использования дронов украинского производства.

Об этом в интервью АрмияInform рассказал заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

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С 24 февраля 2022 года Министерство обороны Украины приняло на вооружение и допустило к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины более 400 образцов ВВТ (вооружения и военной техники), более 250 из них — украинского производства.

В 2022 году было принято на вооружение и допущено к эксплуатации 34 образца ВВТ отечественного производства. В 2023 году принято на вооружение и допущено к эксплуатации в ВСУ более 200 образцов ВВТ отечественного производства. Таким образом, отечественного вооружения в украинской армии стало в шесть раз больше.

"В процентном отношении среди них, в частности: беспилотные авиационные комплексы - 29%, бронетехника - 7%, РЭБ - 6%, наземные роботизированные системы - 3%", — отметил Гаврилюк.

Дрон украинского производства "Лелека". Фото: АрмияInform

По словам Гаврилюка, важную роль в увеличении количества новой техники и вооружения в войске сыграло решение Кабмина, которое упростило процедуру допуска к эксплуатации предложенных разработчиками новых образцов ВВТ. До этого процесс допуска к эксплуатации новых образцов ВВТ длился несколько месяцев, сегодня это несколько недель.

В частности, за последние четыре недели профильные комиссии рассмотрели материалы для допуска к эксплуатации в ВСУ более четырех десятков украинских разработок: новых образцов БпАК типа FPV, среди которых есть уникальные комплексы БПЛА с программным обеспечением, построенным на алгоритмах искусственного интеллекта, "окопный" РЭБ и боеприпасы к БПЛА разных типов — многоцелевые, осколочно-фугасные, комбинированного и кумулятивно-осколочного действия.

Заместитель Министра обороны Украины сообщил, что среди приоритетных задач, поставленных отечественным производителям, в частности разработка новейших средств РЭБ тактического уровня, для надежной защиты личного состава и боевой техники наших подразделений в условиях массового использования врагом на поле боя FPV-дронов.

Отечественные разработки РЭБ. Фото: АрмияInform

Кроме того, недавно был допущен в эксплуатацию комплекс РЭБ, используемый для борьбы со всеми типами враждебных БПЛА, способный подавлять сигналы управления, передачи данных спутниковой навигации GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou, а также создавать множество фальшивых сигналов. Комплекс имеет пассивную систему обнаружения и пеленгации беспилотников.

Генерал Гаврилюк упомянул и о стрелковом оружии, в частности, о различных модификациях отечественной автоматической винтовки UAR-15, и о технике для инженерных подразделений. Ведь украинские инженеры усовершенствовали конструкцию советского минного трала КМТ-7, поэтому он не только выдерживает большее количество подрывов, чем предыдущий аналог, но и производят его в Украине из отечественного сырья.

Винтовка UAR-15. Фото: АрмияInform

"Одна из инновационных разработок отечественных производителей, которая существенно усилит способности инженерных подразделений, является полунавесной минный трал к боевым бронированным машинам на автомобильном шасси. Сейчас трал успешно прошел испытания и ожидает кодификации. Следует заметить, что его производство осуществляется исключительно из украинских комплектующих", — сказал генерал Гаврилюк.

В заключение заместитель министра обороны упомянул об иностранных образцах ВВТ, ведь Украина получает в рамках материально-технической помощи от иностранных партнеров танки, артиллерию калибров 155 и 105 мм, РСЗО, минометы, ПТРК и т.д.

"Из тех часто упоминаемых образцов, которые играют выдающуюся роль в противостоянии российским оккупантам, это реактивные системы залпового огня HIMARS, MLRS, средства ПВО — NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, 155-мм самоходные пушки, гаубицы .77 DANA, Zuzana-2, САУ Archer, Caesar, танки Challenger 2 и Leopard 1 A5", — подчеркнул Гаврилюк.

Он также уточнил, что в январе 2024 года начнет работу новая международная коалиция поддержки Украины — артиллерийская.

Напомним, с 1 ноября Министерство обороны Украины существенно сократило сроки поставки техники и оружия в ВСУ. В период военного положения упрощается процесс испытаний.

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