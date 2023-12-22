Морські дрони допомогли створити 200-мильну зону, безпечну від кораблів РФ

Український військовий біля морських дронів. Фото: The New York

Успішні атаки морськими дронами разом із нанесенням ракетних ударів по об’єктах російського флоту в Чорному морі допомогли Україні витіснити ворожі кораблі із Севастопольської бухти. Таким чином було створено безпечний морський коридор для торгових суден.



Про значення нового технологічного типу зброї ― морських ударних дронів ― для The New York Times розповів воїн Головного управління розвідки Міністерства оборони України з позивним "Тринадцятий", повідомляє Головне управління розвідки.

Українські морські дрони. Фото: The New York

Ефективність морських дронів

"Тринадцятий" командує флотом ударних надводних дронів ГУР МО України.



"Знищення російських десантних катерів класу "Акула" та "Серна", вдалі атаки на патрульний корабель ЧФ РФ "Сєрґєй Котов" та розвідувальне судно держави-агресора "Іван Хурс" ― робота операторів морських дронів української воєнної розвідки", — зазначив "Тринадцятий".

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Він також додав, що знищення ворожих кораблів суттєво піднімає моральний дух українських воїнів.



"Коли ми влучили в ціль, уся команда, звісно, була переповнена емоціями. Ми кричали і вітали один одного", — так описав розвідник емоції після ураження "Котова".



За словами воїна, нова зброя відіграла вкрай важливу роль у війні з росіянами на морі та довела свою ефективність.

Українські морські дрони. Фото: The New York

Росіяни швидко вчаться

Він пояснив, що росіяни намагаються різними способами перешкоджати атакам морських дронів, тож кожна нова місія потребує вдосконалення як тактики, так і самої зброї.

"З кожною новою операцією вчимось і ми, і вони", — зазначив розвідник.

Фактом залишається те, що у 2023 році завдяки застосуванню морських ударних безпілотників Україна змогла очистити від росіян морську смугу розміром до 200 миль від узбережжя, утворивши безпечний судноплавний коридор.

Раніше ми повідомляли, що Україна навчилася виробляти морські, повітряні дрони, яких немає ніде у світі. При такій ситуації на фронті та інтенсивності боїв потрібно виготовляти 50-60 тисяч дронів.