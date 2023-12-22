Морские дроны помогли создать 200-мильную зону, безопасную от кораблей РФ

Украинский военный у морских дронов. Фото: The New York

Успешные атаки морскими дронами вместе с нанесением ракетных ударов по объектам российского флота в Черном море помогли Украине вытеснить вражеские корабли из Севастопольской бухты. Таким образом был создан безопасный морской коридор для торговых судов.



О значении нового технологического типа оружия — морских ударных дронов — для The New York Times рассказал воин Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным "Тринадцатый", сообщает Главное управление разведки.

Украинские морские дроны. Фото: The New York

Эффективность морских дронов

"Тринадцатый" командует флотом ударных надводных дронов ГУР МО Украины.



"Уничтожение российских десантных катеров класса "Акула" и "Серна", удачные атаки на патрульный корабль ЧФ РФ "Сергей Котов" и разведывательное судно государства-агрессора "Иван Хурс" — работа операторов морских дронов украинской военной разведки", — отметил "Тринадцатый" .

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Он также добавил, что уничтожение вражеских кораблей существенно поднимает нравственный дух украинских воинов.



"Когда мы попали в цель, вся команда, конечно, была переполнена эмоциями. Мы кричали и приветствовали друг друга", — так описал разведчик эмоции после поражения "Котова".



По словам воина, новое оружие сыграло крайне важную роль в войне с россиянами на море и доказало свою эффективность.

Украинские морские дроны. Фото: The New York

Россияне быстро учатся

Он объяснил, что россияне пытаются разными способами препятствовать атакам морских дронов, поэтому каждая новая миссия нуждается в совершенствовании как тактики, так и самого оружия.

"С каждой новой операцией учимся и мы, и они", — отметил разведчик.

Фактом остается то, что в 2023 году, благодаря применению морских ударных беспилотников, Украина смогла очистить от россиян морскую полосу размером до 200 миль от побережья, образовав безопасный судоходный коридор.

Ранее мы сообщали, что Украина научилась производить морские, воздушные дроны, которых нет нигде в мире. При такой ситуации на фронте и интенсивности боев нужно производить 50-60 тысяч дронов.