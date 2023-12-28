Минобороны Украины рассчитывает получить дополнительную ПВО от Франции

Министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорня и министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Министерство Вооруженных сил Франции

Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. В частности, Украина рассчитывает получить от Франции дополнительный системы ПВО для уничтожения российских баллистических ракет.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

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"Нам необходимы дополнительные зенитные управляемые ракеты и радиолокационные разведки, в первую очередь для выявления и уничтожения вражеских баллистических ракет", — сказал Гаврилюк во время встречи с делегацией Сената Франции.

По словам Ивана Гаврилюка, в рамках деятельности коалиции Минобороны рассчитывает на дополнительную поставку современных систем ПВО и ракет к ним.

Он также заявил, что Украина заинтересована в подготовке украинских военных пилотов на территории Франции, в частности — в увеличении мест подготовки технического и вспомогательного персонала для обслуживания самолетов западного типа.

Скриншот. Telegram Министерства обороны Украины

Ранее Иван Гаврилюк заявил, что в 2023 году Украина в шесть раз больше использовала оружия собственного производства, чем в предыдущем году. Особенно увеличилась доля использования дронов украинского производства.

Кроме того мы сообщали, что французская самоходная артиллерийская установка Caesar получит новую систему управления огнем с искусственным интеллектом. Эта военная техника сможет сократить использование боеприпасов и увеличить поражение целей на 30%. Украина сможет получить такой тип вооружения в будущем.