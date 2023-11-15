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Міноборони відзвітувало перед ЄС щодо отриманої зброї

15 листопада 2023 17:13
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Міноборони відзвітувало перед ЄС за отриману військову допомогу та зброю
Моніторингова місія Європейського фонду миру провела зустріч з представниками Міністерства оборони. Фото: Міноборони України
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Представники Міністерства оборони України зустрілися з делегацією моніторингової місії Європейського фонду миру. Під час зустрічі експерти ЄС домовились з українською стороною про моніторинг обліку наданої зброї та військової техніки від країн Євросоюзу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

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"Фахівці Міноборони поінформували іноземних колег про порядок обліку отриманого від країн ЄС майна та висловили готовність надати всебічну підтримку в організації його перевірки", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони запевнили, що представники ЄС залишились задоволеними відкритістю української сторони та її готовністю до співпраці.

"Така прозорість позитивно впливає на рішення країн ЄС продовжувати надавати військову допомогу Україні. Крім того, це дозволяє активно і змістовно протидіяти пропаганді та фейковим звинуваченням щодо "так званої незаконної передачі Україною зброї в треті руки", — наголосили в Міноборони.

На сьогодні загальний обсяг військової допомоги Україні від країн ЄС, з початку повномасштабної російської агресії, оцінюється орієнтовно у 27 млрд. євро.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Міноборони планує перевести ЗСУ на повне забезпечення українськими товарами.

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