Минобороны отчиталось перед ЕС за полученную военную помощь и оружие

Мониторинговая миссия Европейского фонда мира провела встречу с представителями Министерства обороны. Фото: Минобороны Украины

Представители Министерства обороны встретились с делегацией мониторинговой миссии Европейского фонда мира. Во время встречи эксперты ЕС договорились с украинской стороной о мониторинге учета оружия и военной техники от стран Евросоюза.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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"Специалисты Минобороны проинформировали иностранных коллег о порядке учета полученного от стран ЕС имущества и выразили готовность оказать всемерную поддержку в организации его проверки", — говорится в сообщении.

В Минобороны заверили, что представители ЕС остались довольны открытостью украинской стороны и ее готовностью к сотрудничеству.

"Такая прозрачность положительно влияет на решение стран ЕС продолжать оказывать военную помощь Украине. Кроме того, это позволяет активно и содержательно противодействовать пропаганде и фейковым обвинениям в отношении "так называемой незаконной передачи Украиной оружия в третьи руки", — отметили в Минобороны.

На сегодня общий объем военной помощи Украине от стран ЕС с начала полномасштабной российской агрессии оценивается ориентировочно в 27 млрд евро.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Минобороны планирует перевести ВСУ на полное обеспечение украинскими товарами.