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Мінус артсистема та піхота окупантів — у Третій штурмовій показали, як спопеляють ворога

31 липня 2024 15:26
Катерина Османська - Редактор
Війна в Україні — бійці Третьої штурмової знищили техніку росіян
Знищення окупантів. Фото: скриншот з відео
Катерина Османська - Редактор

Бійці Третьої окремої штурмової бригади успішно вистежують російську техніку та піхоту і завдають прицільного удару. Так, у ворожої армії значно зменшилось важливої техніки для війни та особового складу.

Про це повідомила пресслужба Третьої штурмової бригади у середу, 31 липня, та показала відповідне відео.

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Військові розповіли, що росіяни намагалися замаскувати свою артилерійську установку 2С9 "Нона-С" 120-мм калібру, але бійці Третьої штурмової залишили від неї лише брухт.

"Мінус одна можливість ворога обстрілювати українські позиції", — наголосили в бригаді. 

Слідом за технікою українські дрони знайшли будівлі, в яких переховувався ворог, і розтрощили їх точними ударами. 

"Уразили також ворожу антену й знищили піхоту, що втікала на своїх двох, на мотоциклах і принишкла в окопах", — додали військові. 

Нагадаємо, нещодавно на Покровському напрямку бійці 47-ї окремої механізованої бригади успішно ліквідували російський танк. Спершу техніку ворога пошкодили FPV-дрони, після чого на танк було скинуто бомби.

Раніше ми повідомляли, що військові прикордонної бригади "Помста" відбили зухвалий штурм росіян на Бахмутському напрямку. Крім того, воїни знищили не лише піхоту противника, але і його техніку, включно з танками та БТР за допомогою FPV-дрона. 

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