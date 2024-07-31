Война в Украине — бойцы Третьей штурмовой уничтожили технику россиян

Уничтожение оккупантов. Фото: скриншот с видео

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады успешно выслеживают российскую технику и пехоту и наносят прицельный удар. Так, во вражеской армии значительно уменьшилось важное оборудование для войны и личного состава.

Об этом сообщила пресс-служба Третьей штурмовой бригады в среду, 31 июля, и показала соответствующее видео.

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Военные рассказали, что россияне пытались замаскировать свою артиллерийскую установку 2С9 "Нона-С" 120-мм калибра, но бойцы Третьей штурмовой оставили от нее только металлолом.

"Минус одна возможность врага обстреливать украинские позиции", — отметили в бригаде.

Вслед за техникой украинские дроны нашли здания, в которых скрывался враг, и разбили их точными ударами.

"Поразили также вражескую антенну и уничтожили пехоту, которая бежала на своих двоих, на мотоциклах и притихла в окопах", — добавили военные.

Напомним, недавно на Покровском направлении бойцы 47-й отдельной механизированной бригады успешно ликвидировали российский танк. Сначала технику врага повредили FPV-дроны, после чего на танк были сброшены бомбы.

Ранее мы сообщали, что военные пограничной бригады "Месть" отразили дерзкий штурм россиян на Бахмутском направлении. Кроме того, воины уничтожили не только пехоту противника, но и его технику, включая танки и БТР с помощью FPV-дрона.