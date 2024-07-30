Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українські військові показали знищення ворожого танка — ефектне відео arrow

Українські військові показали знищення ворожого танка — ефектне відео

30 липня 2024 20:09
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Війна в Україні — ЗСУ знищили ворожий танк
Момент знищення ворожого танка. Фото: скриншот
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

На Покровському напрямку бійці 47-ї окремої механізованої бригади успішно ліквідували російський танк. Спершу техніку ворога пошкодили FPV-дрони, після чого на танк було скинуто бомби.

Відео ліквідації ворожого танка оприлюднила Державна прикордонна служба України у вівторок, 30 липня.

Читайте також:

Знищили ворожий танк

"Мінус ворожий танк — результат спільної роботи прикордонників та бійців 47-ї ОМБр на Покровському напрямку", — говориться у повідомленні.

Танк російських загарбників виявили аеророзвідники ДПСУ поблизу лінії зіткнення. Після цього оператори FPV-дронів вивели його з ладу.

"Справу успішно завершили нічні бомбери", — розповіли в ДПСУ. 

Раніше ми повідомляли, що військові прикордонної бригади "Помста" відбили зухвалий штурм росіян на Бахмутському напрямку. Крім того, воїни знищили не лише піхоту противника, але і його техніку, включно з танками та БТР за допомогою FPV-дрона. 

А на Вовчанському напрямку український дрон влучив точно по окупантах. Біля міста прикордонники зупинили російську техніку та показали відео бою.

війна танки війна в Україні ДПСУ FPV-дрони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом