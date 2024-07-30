Війна в Україні — ЗСУ знищили ворожий танк

Момент знищення ворожого танка. Фото: скриншот

На Покровському напрямку бійці 47-ї окремої механізованої бригади успішно ліквідували російський танк. Спершу техніку ворога пошкодили FPV-дрони, після чого на танк було скинуто бомби.

Відео ліквідації ворожого танка оприлюднила Державна прикордонна служба України у вівторок, 30 липня.

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"Мінус ворожий танк — результат спільної роботи прикордонників та бійців 47-ї ОМБр на Покровському напрямку", — говориться у повідомленні.

Танк російських загарбників виявили аеророзвідники ДПСУ поблизу лінії зіткнення. Після цього оператори FPV-дронів вивели його з ладу.

"Справу успішно завершили нічні бомбери", — розповіли в ДПСУ.

Раніше ми повідомляли, що військові прикордонної бригади "Помста" відбили зухвалий штурм росіян на Бахмутському напрямку. Крім того, воїни знищили не лише піхоту противника, але і його техніку, включно з танками та БТР за допомогою FPV-дрона.

А на Вовчанському напрямку український дрон влучив точно по окупантах. Біля міста прикордонники зупинили російську техніку та показали відео бою.