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Украинские военные показали уничтожение вражеского танка — эффектное видео

30 июля 2024 20:09
Дмитрий Галушка - Редактор
Война в Украине — ВСУ уничтожили вражеский танк
Момент уничтожения вражеского танка. Фото: скриншот
Дмитрий Галушка - Редактор

На Покровском направлении бойцы 47-й отдельной механизированной бригады успешно ликвидировали российский танк. Сначала технику врага повредили FPV-дроны, после чего на танк были сброшены бомбы.

Видео ликвидации вражеского танка обнародовала Государственная пограничная служба Украины во вторник, 30 июля.

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"Минус вражеский танк — результат совместной работы пограничников и бойцов 47-й ОМБр на Покровском направлении", — говорится в сообщении.

Танк российских захватчиков обнаружили аэроразведчики ГПСУ вблизи линии столкновения. После этого операторы FPV-дронов вывели его из строя.

"Дело успешно завершили ночные бомберы", — рассказали в ГПСУ.

Ранее мы сообщали, что военные пограничной бригады "Помста" отразили дерзкий штурм россиян на Бахмутском направлении. Кроме того, воины уничтожили не только пехоту противника, но и его технику, включая танки и БТР с помощью FPV-дрона.

А на Волчанском направлении украинский дрон попал точно по оккупантам. У города пограничники остановили российскую технику и показали видео боя.

война танки война в Украине ГПСУ FPV-дроны

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