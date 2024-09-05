Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Мінус гармата росіян — у ДПСУ показали ефектну роботу прикордонників на півдні arrow

Мінус гармата росіян — у ДПСУ показали ефектну роботу прикордонників на півдні

5 вересня 2024 14:13
Катерина Османська - Редактор
Війна в Україні — прикордонники знищили російську гармату на півдні
Знищення російської гармати. Фото: скриншот з відео
Катерина Османська - Редактор

Українські прикордонники знищили гармату окупантів на південному напрямку фронту. У цьому їм допоміг FPV-дрон.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі у четвер, 5 вересня, та показали відповідне відео. 

Читайте також:

Знищення російської гармати

"Внаслідок влучного застосування FPV-дрона прикордонники розбили ворожу гармату на Півдні країни", — йдеться у повідомленні. 

На відео видно, що ворожа армія замаскувала та заховала свою гармату поміж дерев та листя, але дрон українських прикордонників вистежив та успішно уразив військову техніку росіян. 

Також важливі новини дня по темі:

прикордонники військова техніка війна в Україні ДПСУ гармата

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:25 Стефанішину призначили віцепрем'єркою і главою Мін'юсту

Text

15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

15:22 Одеські бійці показали, як збили новий ворожий "Ланцет" за допомогою FPV-дрона

15:12 Стрілянина біля генконсульства Ізраїлю в Німеччині — поліція знешкодила підозрюваного

15:03 В ЦПД пояснили, чого хоче добитися Путін своїми "мирними" ініціативами

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

14:58 Випускала пресу з пропагандою в Ізюмі — СБУ затримала колаборантку

14:58 В Україні можна безкоштовно отримати землю — хто має право на ділянку

14:49 Посадовець Одеського ТЦК приховав дві квартири

14:48 Окупанти атакували Дніпропетровську область — постраждав рятувальник

14:45 Пожежа на Харківщині — Синєгубов розповів про наслідки обстрілів регіону

15:25 Стефанішину призначили віцепрем'єркою і главою Мін'юсту

15:22 Одеські бійці показали, як збили новий ворожий "Ланцет" за допомогою FPV-дрона

15:12 Стрілянина біля генконсульства Ізраїлю в Німеччині — поліція знешкодила підозрюваного

15:03 В ЦПД пояснили, чого хоче добитися Путін своїми "мирними" ініціативами

14:58 Випускала пресу з пропагандою в Ізюмі — СБУ затримала колаборантку

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

14:58 В Україні можна безкоштовно отримати землю — хто має право на ділянку

14:49 Посадовець Одеського ТЦК приховав дві квартири

14:48 Окупанти атакували Дніпропетровську область — постраждав рятувальник

14:45 Пожежа на Харківщині — Синєгубов розповів про наслідки обстрілів регіону

14:38 У Львівській міській раді повідомили, коли буде прощання із загиблими від ракетного удару

Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

Text

13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

Text

13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

Text

13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

Text

13:00 Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Text

12:29 Історично належать Україні — історик висловився про Брянську та Курську області Росії

Text

12:02 Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

Text

08:06 Кадрові зміни у владі та місія МВФ в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:44 У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

4 вересня 2024
Text

23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець