Війна в Україні — прикордонники знищили російську гармату на півдні

Знищення російської гармати. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники знищили гармату окупантів на південному напрямку фронту. У цьому їм допоміг FPV-дрон.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі у четвер, 5 вересня, та показали відповідне відео.

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Знищення російської гармати

"Внаслідок влучного застосування FPV-дрона прикордонники розбили ворожу гармату на Півдні країни", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, що ворожа армія замаскувала та заховала свою гармату поміж дерев та листя, але дрон українських прикордонників вистежив та успішно уразив військову техніку росіян.