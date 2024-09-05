Война в Украине — пограничники уничтожили российскую пушку на юге

Уничтожение российской пушки. Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники уничтожили пушку оккупантов на южном направлении фронта. В этом им помог FPV-дрон.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в четверг, 5 сентября, и показали соответствующее видео.

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Уничтожение русской пушки

"В результате точного применения FPV-дрона пограничники разбили вражескую пушку на юге страны", — говорится в сообщении.

На видео видно, что вражеская армия замаскировала и спрятала свою пушку между деревьями и листьями, но дрон украинских пограничников отследил и успешно уразил военную технику россиян.