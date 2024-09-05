Курская область — бойцы ССО уничтожили колонну техники россиян с помощью дронов

Уничтожение российской техники на Курщине. Фото: скриншот с видео

Сразу несколько подразделений Сил Специальных операций работают и выполняют боевые задания в Курской области. Так, с помощью дронов и артиллерии украинские военные уничтожили колонну военной техники врага.

Об этом сообщила пресс-служба ССО в четверг, 5 сентября, и показала соответствующее видео.

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Бойцы рассказали, что вражеские колонны, в том числе и с понтонными автомобилями, уничтожают с помощью дронов и артиллерии дружественных подразделений Сил обороны.

Так, на видео можно увидеть, как четко сработали воины Сил специальных операций при уничтожении вражеских целей.

"Каждое подразделение имело отдельную задачу: разведку с неба, корректировку FPV-дронов и наведение артиллерии", — поделились военные.