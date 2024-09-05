Обстрелы Украины 4 сентября — как Россия оправдывает свои удары

Последствия обстрелов Львова 4 сентября. Фото: REUTERS

Российские источники пытались оправдать массированные удары по Украине 4 сентября и другие атаки якобы избивающимися по военным объектам. Но согласно международному праву даже удары по военным объектам не оправдывают неизбирательный сопутствующий ущерб гражданским лицам и инфраструктуре.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

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В отчете говорится, что российские источники пытались оправдать вчерашние удары по Украине, объясняя это тем, что атака была направлена по военным объектам.

"Однако, согласно международному праву, даже удары по военным объектам не оправдывают неизбирательный сопутствующий ущерб гражданским лицам или инфраструктуре", — говорят аналитики.

Что известно об атаке на Украину 4 сентября

Напомним, 4 сентября оккупационная армия ударила по гражданской инфраструктуре во Львове и Кривом Роге. Воздушные силы сообщили, что российские войска запустили в Украину:

две аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал" из самолетов МиГ-31К над Тульской областью;

две крылатые ракеты Х-22 из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем;

шесть крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95 из воздушного пространства Волгоградской области;

три крылатых ракеты "Искандер-К" с территории оккупированного Крыма;

29 беспилотников "Шахед-136/131" по пусковым комплексам в Курской области.

Украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить четыре ракеты Х-101, три ракеты "Искандер-К" и 22 "шахеда", но есть и попадание.

Так, во Львове в результате вражеской атаки погибли семь гражданских лиц, среди них двое детей, еще 64 человека получили ранения. Кроме того, повреждено до 188 зданий, в том числе жилые дома, объекты исторического наследия, а также школы.

В то же время в Кривом Роге повреждена гостиница в центре города, жилые дома, четыре учебных заведения и другие гражданские объекты, а также ранены шесть человек.