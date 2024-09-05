Обстріли України 4 вересня — як Росія виправдовує свої удари

Наслідки обстрілу Львова 4 вересня. Фото: REUTERS

Російські джерела намагалися виправдати масовані удари по Україні 4 вересня та інші атаки тим, що нібито б'ють по військових об'єктах. Але згідно з міжнародним правом навіть удари по військових об’єктах не виправдовують невибіркової супутньої шкоди цивільним особам та інфраструктурі.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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У звіті йдеться, що російські джерела намагалися виправдати вчорашні удари по України, пояснюючи це тим, що атака була спрямована по військових об’єктах.

"Однак, згідно з міжнародним правом навіть удари по військових об’єктах не виправдовують невибіркової супутньої шкоди цивільним особам або інфраструктурі", — кажуть аналітики.

Що відомо про атаку на Україну 4 вересня

Нагадаємо, 4 вересня окупаційна армія вдарила по цивільній інфраструктурі у Львові та Кривому Розі. Повітряні сили повідомили, що російські війська запустили на Україну:

дві аеробалістичні ракети Х-47 "Кинжал" з літаків МіГ-31К над Тульською областю;

дві крилаті ракети Х-22 зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 над Чорним морем;

шість крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 з повітряного простору Волгоградської області;

три крилаті ракети "Іскандер-К" з території окупованого Криму;

29 безпілотників "Шахед-136/131" з пускових комплексів в Курській області.

Українській протиповітряній обороні вдалося знищити чотири ракети Х-101, три ракети "Іскандер-К" і 22 "шахеди", але є й влучання.

Так, у Львові в результаті ворожої атаки загинуло семеро цивільних осіб, серед них двоє дітей, ще 64 людини отримали поранення. Крім того, пошкоджено до 188 будівель, у тому числі житлові будинки, об'єкти історичної спадщини, а також школи.

Водночас у Кривому Розі пошкоджено готель у центрі міста, житлові будинки, чотири навчальні заклади та інші цивільні об'єкти, а також поранено шість осіб.