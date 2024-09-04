Обстріл Кривого Рогу 4 вересня — кількість постраждалих зросла

Комунальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Кривого Рогу 4 вересня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Кривому Розі зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у середу, 4 вересня. Ворог поранив шість людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram у середу, 4 вересня.

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Внаслідок атаки з переломом 58-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні.

Наслідки російського обстрілу Кривого Рогу 4 вересня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки російського обстрілу Кривого Рогу 4 вересня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Число багатоповерхівок, де побиті вікна, перевищило пів сотні. У місті пошкоджено п'ять навчальних закладів та вісім магазинів. Зачепило бізнес-центр, кафе, салони краси. Побиті й дев'ять автівок місцевих", — розповів Лисак.

Наслідки російського обстрілу Кривого Рогу 4 вересня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки російського обстрілу Кривого Рогу 4 вересня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наразі людям надають психологічну допомогу. Поряд з ними всі служби та благодійники — одні фіксують руйнування, а інші видають будматеріали, аби тимчасово закрити побите.