Обстрел Кривого Рога 4 сентября — количество пострадавших возросло

Коммунальщики ликвидируют последствия российского обстрела Кривого Рога 4 сентября. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В Кривом Роге возросло количество пострадавших в результате российского обстрела в среду, 4 сентября. Враг ранил шесть человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram в среду, 4 сентября.

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В результате атаки с переломом 58-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу.

Последствия российского обстрела Кривого Рога 4 сентября. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия российского обстрела Кривого Рога 4 сентября. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Число многоэтажек, где побиты окна, превысило полсотни. В городе повреждены пять учебных заведений и восемь магазинов. Задело бизнес-центр, кафе, салоны красоты. Побиты и девять автомобилей местных", — рассказал Лысак.

Последствия российского обстрела Кривого Рога 4 сентября. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия российского обстрела Кривого Рога 4 сентября. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сейчас людям оказывают психологическую помощь. Рядом с ними все службы и благотворители — одни фиксируют разрушения, а другие выдают стройматериалы, чтобы временно закрыть побитое.