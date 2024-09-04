Обстрел Кривого Рога 4 сентября — количество пострадавших возросло

В Кривом Роге возросло количество пострадавших в результате российского обстрела
В Кривом Роге возросло количество пострадавших в результате российского обстрела в среду, 4 сентября. Враг ранил шесть человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram в среду, 4 сентября.
Российский обстрел Кривого Рога
В результате атаки с переломом 58-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу.
"Число многоэтажек, где побиты окна, превысило полсотни. В городе повреждены пять учебных заведений и восемь магазинов. Задело бизнес-центр, кафе, салоны красоты. Побиты и девять автомобилей местных", — рассказал Лысак.
Сейчас людям оказывают психологическую помощь. Рядом с ними все службы и благотворители — одни фиксируют разрушения, а другие выдают стройматериалы, чтобы временно закрыть побитое.
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