Ракетний удар по Кривому Рогу 4 вересня — у місті пошкоджені навчальні заклади та цивільна інфраструктура

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російська окупаційна армія зранку 4 вересня завдала ракетного удару по Кривому Рогу. У місті пошкоджені чотири навчальні заклади, автівки та інша цивільна інфраструктура.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Наслідки удару по Кривому Рогу 4 вересня

"Окрім багатоповерхівок, у Кривому Розі пошкоджені чотири навчальні заклади, стільки ж автівок. Понівечені аптека і магазини. Такі дані на зараз", — йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 1 / 8

Також Лисак додав, що у місті зруйнована будівля готелю з 1 по 3 поверхи.

Крім того, відомо, що постраждали пʼятеро людей: жінки віком 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік. А ще — 10-річна дівчинка. Дитина у лікарні. Решта отримали допомогу та лікуються вдома.