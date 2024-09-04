Ракетний удар по Кривому Рогу 4 вересня — у місті пошкоджені навчальні заклади та цивільна інфраструктура

Внаслідок удару по Кривому Рогу пошкоджені навчальні заклади та цивільна інфраструктура
Російська окупаційна армія зранку 4 вересня завдала ракетного удару по Кривому Рогу. У місті пошкоджені чотири навчальні заклади, автівки та інша цивільна інфраструктура.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Наслідки удару по Кривому Рогу 4 вересня
"Окрім багатоповерхівок, у Кривому Розі пошкоджені чотири навчальні заклади, стільки ж автівок. Понівечені аптека і магазини. Такі дані на зараз", — йдеться у повідомленні.
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Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
-
Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Також Лисак додав, що у місті зруйнована будівля готелю з 1 по 3 поверхи.
Крім того, відомо, що постраждали пʼятеро людей: жінки віком 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік. А ще — 10-річна дівчинка. Дитина у лікарні. Решта отримали допомогу та лікуються вдома.
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