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Ракетний удар по Кривому Рогу — пошкоджено готель, п'ятеро постраждалих

4 вересня 2024 08:53
Галина Шподарева - редактор
П'ятеро людей постраждали внаслідок удару по Кривому Рогу, зокрема дитина
Пошкоджений готель у Кривому Розі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Галина Шподарева - редактор

П'ятеро людей зазнали поранень внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, зокрема 10-річна дівчина. У місті пошкоджено готель, в будинках поряд вибиті вікна. 

Про це повідомив голова Дніпропетровська ОВА Сергій Лисак у Telegram у середу, 4 серпня. 

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Постраждалі у Кривому Розі. Фото: t.me/svoiKR

Ракетний удар по Кривому Рогу 4 вересня

Внаслідок ракетного удару по центру Кривого Рога 4 вересня постраждали пʼятеро людей: жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік, а також 10-річна дівчина. Дитина госпіталізована. 

У місті пошкоджено готель, в декількох багатоповерхівках вибиті вікна.

Ракетний удар по Кривому Рогу — пошкоджено готель, п'ятеро постраждалих - фото 2
Пошкоджений будинок, Кривий Ріг. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Також вночі російські окупанти вдарили дронами-камікадзе по Марганецькій громаді на Нікопольщині. На місці працюють рятувальники. Без постраждалих. 

За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, від вибухової хвилі постраждало понад 10 багатоповерхівок. Міський Штаб допомоги людям розгортається у школі №103 (колишня вул. Костенка, 23). Працюють усі аварійні, медичні та комунальні служби.

Є зміни у русі громадського транспорту. 

Ракетний удар по Кривому Рогу — пошкоджено готель, п'ятеро постраждалих - фото 3
Допис Олександра Вілкула. Фото: скриншот

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