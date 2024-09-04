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Ракетный удар по Кривому Рогу — поврежден отель, пятеро пострадавших

4 сентября 2024 08:53
Галина Шподарева - редактор
Пять человек пострадали в результате удара по Кривому Рогу, в том числе ребенок
Поврежденный отель в Кривом Роге. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Галина Шподарева - редактор

Пятеро человек получили ранения в результате ракетного удара по Кривому Рогу, в том числе 10-летняя девочка. В городе повреждена гостиница, в домах рядом выбиты окна. 

Об этом сообщил глава Днепропетровска ОВА Сергей Лысак в Telegram в среду, 4 августа.

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Пострадавшие в Кривом Роге. Фото: t.me/svoiKR

Ракетный удар по Кривому Рогу 4 сентября

В результате ракетного удара по центру Кривого Рога 4 сентября пострадали пять человек: женщины 62, 83 и 84 лет, 70-летний мужчина, а также 10-летняя девочка. Ребенок госпитализирован.

В городе повреждена гостиница, в нескольких многоэтажках выбиты окна.

Ракетный удар по Кривому Рогу — поврежден отель, пятеро пострадавших - фото 2
Поврежден дом, Кривой Рог. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Также ночью российские оккупанты ударили дронами-камикадзе по Марганецкой громаде на Никопольщине. На месте работают спасатели. Без пострадавших.

По информации главы Совета обороны города Александра Вилкула, от взрывной волны пострадали более 10 многоэтажек. Городской Штаб помощи людям разворачивается в школе №103 (бывшая ул. Костенко, 23). Работают все аварийные, медицинские и коммунальные службы.

Есть изменения в движении общественного транспорта.

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Сообщение Александра Вилкула. Фото: скриншот

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