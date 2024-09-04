Пять человек пострадали в результате удара по Кривому Рогу, в том числе ребенок

Поврежденный отель в Кривом Роге. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Пятеро человек получили ранения в результате ракетного удара по Кривому Рогу, в том числе 10-летняя девочка. В городе повреждена гостиница, в домах рядом выбиты окна.

Об этом сообщил глава Днепропетровска ОВА Сергей Лысак в Telegram в среду, 4 августа.

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Пострадавшие в Кривом Роге. Фото: t.me/svoiKR

Ракетный удар по Кривому Рогу 4 сентября

В результате ракетного удара по центру Кривого Рога 4 сентября пострадали пять человек: женщины 62, 83 и 84 лет, 70-летний мужчина, а также 10-летняя девочка. Ребенок госпитализирован.

В городе повреждена гостиница, в нескольких многоэтажках выбиты окна.

Поврежден дом, Кривой Рог. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Также ночью российские оккупанты ударили дронами-камикадзе по Марганецкой громаде на Никопольщине. На месте работают спасатели. Без пострадавших.

По информации главы Совета обороны города Александра Вилкула, от взрывной волны пострадали более 10 многоэтажек. Городской Штаб помощи людям разворачивается в школе №103 (бывшая ул. Костенко, 23). Работают все аварийные, медицинские и коммунальные службы.

Есть изменения в движении общественного транспорта.