Ракетний удар по Кривому Рогу — наслідки атаки на готель

Наслідки атаки на готель у Кривому Розі. Фото: Новини.LIVE.

Кореспонденти Новини.LIVE відвідали атакований російськими військами готель у Кривому Розі. У чотириповерховій будівлі зруйновано дах та обвалено стелі.

Про це повідомили кореспонденти Новини.LIVE.

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Удар по готелю в Кривому Розі

У ніч проти 27 серпня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого було зруйновано чотириповерховий готель. Ворожа ракета "Іскандер-М" влучила у будівлю, частково пошкодивши дах і стіни.

Зруйнований готель у Кривому Розі. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що пошуково-рятувальні роботи тривали понад добу. На відео видно, що наразі біля готелю досі перебувають служби, які ліквідують наслідки удару.

Нагадаємо, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомляв, що внаслідок обстрілу Кривого Рогу були пошкоджені готель, магазини, багатоквартирні житлові будинки та автомобілі.

Українська ведуча та акторка Олена Кравець прокоментувала трагедію у її рідному Кривому Розі.

"Сьогодні вночі російська ракета влучила у готель "Аврора". Ми часто зупинялися тут під час гастролей. Зручний та сучасний готель у самому центрі Кривого Рогу, на 95-му кварталі", — поділилася зірка.