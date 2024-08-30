Ракетный удар по Кривому Рогу – последствия атаки на гостиницу

Ракетный удар по гостинице в Кривом Роге — какая ситуация сейчас
Корреспонденты Новини.LIVE посетили атакованную российскими войсками гостиницу в Кривом Роге. В четырехэтажном здании разрушена крыша и обрушены потолки.
Об этом сообщили корреспонденты Новини.LIVE.
Удар по гостинице в Кривом Роге
В ночь на 27 августа российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего был разрушен четырехэтажный отель. Вражеская ракета "Искандер-М" попала в здание, частично повредив крышу и стены.
Известно, что поисково-спасательные работы продолжались более суток. На видео видно, что сейчас возле гостиницы до сих пор находятся службы, ликвидирующие последствия удара.
Напомним, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщал, что в результате обстрела Кривого Рога были повреждены гостиница, магазины, многоквартирные жилые дома и автомобили.
Украинская ведущая и актриса Елена Кравец прокомментировала трагедию в ее родном Кривом Роге.
"Сегодня ночью российская ракета попала в гостиницу "Аврора". Мы часто останавливались здесь во время гастролей. Удобная и современная гостиница в самом центре Кривого Рога, на 95-м квартале", — поделилась звезда.
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