Ракетный удар по Кривому Рогу – последствия атаки на гостиницу

Последствия атаки на гостиницу в Кривом Роге. Фото: Новини.LIVE

Корреспонденты Новини.LIVE посетили атакованную российскими войсками гостиницу в Кривом Роге. В четырехэтажном здании разрушена крыша и обрушены потолки.

Об этом сообщили корреспонденты Новини.LIVE.

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Удар по гостинице в Кривом Роге

В ночь на 27 августа российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего был разрушен четырехэтажный отель. Вражеская ракета "Искандер-М" попала в здание, частично повредив крышу и стены.

Разрушенный отель в Кривом Роге. Фото: Новини.LIVE

Известно, что поисково-спасательные работы продолжались более суток. На видео видно, что сейчас возле гостиницы до сих пор находятся службы, ликвидирующие последствия удара.

Напомним, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщал, что в результате обстрела Кривого Рога были повреждены гостиница, магазины, многоквартирные жилые дома и автомобили.

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец прокомментировала трагедию в ее родном Кривом Роге.

"Сегодня ночью российская ракета попала в гостиницу "Аврора". Мы часто останавливались здесь во время гастролей. Удобная и современная гостиница в самом центре Кривого Рога, на 95-м квартале", — поделилась звезда.