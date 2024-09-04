Ракетный удар по Кривому Рогу 4 сентября — в городе повреждены учебные заведения и гражданская инфраструктура

В результате удара по Кривому Рогу повреждены учебные заведения и гражданская инфраструктура
Российская оккупационная армия утром 4 сентября нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. В городе повреждены четыре учебных заведения, автомобили и другая гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Последствия удара по Кривому Рогу 4 сентября
"Кроме многоэтажек, в Кривом Роге повреждены четыре учебных заведения, столько же автомобилей. Также повреждена аптека и магазины. Такие данные сейчас", — говорится в сообщении.
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Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
-
Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Также Лысак добавил, что в городе разрушено здание отеля с 1 по 3 этажа.
Кроме того, известно, что пострадали пять человек: женщины в возрасте 62, 83 и 84 лет, 70-летний мужчина. А еще — 10-летняя девочка. Ребенок в больнице. Остальные получили помощь и лечатся дома.
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